Приватизацию ГУП «ТЭК СПб» завершат во второй половине 2024 года

Процесс по приватизации ГУП «ТЭК СПб» продвигается в штатном режиме, и его планируется завершить во второй половине 2024 года. Об этом на конференции, посвященной 85-летнему юбилею предприятия, сообщил генеральный директор ТЭКа Иван Болтенков.

«Никуда не делись планы по приватизации предприятия. Мы предполагаем, что с момента издания распоряжения комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга об условиях приватизации ГУП «ТЭК СПб» и до создания акционерного общества сроки составят 3,5 — 4 месяца. Таким образом, предполагаемый конечный срок завершения реорганизации — это вторая половина 2024 года»,— заявил господин Болтенков.

Он также напомнил, что в результате создания АО предполагается активизация инвестиционной политики за счет, в том числе, привлечения долгосрочного финансирования со стороны кредитных организаций, участия в госпрограммах. Также планируется повысить эффективность распоряжения имущественным комплексом при принятии решений о реконструкции и строительстве объектов теплоснабжения.

«Собственником после приватизации будет Санкт-Петербург. В тарифной и производственной политике изменений не предвидится»,— добавил Иван Болтенков.

Как ранее писал «Ъ-СПб», ГУП «ТЭК СПб» негласно готовится к акционированию: предприятие усилило сбор долгов, чтобы снизить миллиардную просроченную дебиторскую задолженность, а также увеличило инвестиции в ремонтную кампанию. Компания в 2023 году планирует освоить 15,7 млрд рублей собственных и бюджетных средств (11,8 и 3,9 млрд соответственно), что на 25% больше, чем было годом ранее. Согласно инвестпрограмме, планируется заменить 161,7 км трубопроводов по всему городу.

Алла Михеенко

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