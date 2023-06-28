Windfall tax смотрит в будущее

Минфин допустил взимание налога на сверхприбыль в будущем. Это произойдет, если властям придется покрывать большой дефицит бюджета, а у бизнеса обнаружатся «конъюнктурные сверхдоходы», заявил замминистра финансов Алексей Сазанов. При этом такой сбор с предпринимателей еще не взимали — законопроект только рассматривают в Госдуме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

При этом глава Минфина Антон Силуанов прежде утверждал, что введение так называемого windfall tax на постоянной основе нецелесообразно. Кроме того, власти уверяли самих бизнесменов, что сбор со сверхприбыли будет единоразовым, напомнил в беседе с “Ъ FM” президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. По его словам, к самому механизму возникало много вопросов, а у властей есть достаточно других способов ликвидировать дефицит бюджета:

«Мы не смогли выработать формулу, которая бы отделяла эти конъюнктурные сверхдоходы, связанные с высокими ценами, прибылью компаний от сделанных в предшествующие годы инвестиций, поэтому договорились о том, что если вдруг будут возникать потребности в увеличении фискальной нагрузки, то лучше формулу заранее формировать, обсуждать с бизнесом.

В частности, мы предлагали использовать повышение ставки налога на прибыль. Если говорить о позиции Минфина, высказанной Алексеем Сазановым, то он отсылал к дефициту бюджета. Для его покрытия резервом, кроме повышения фискальной нагрузки, в критической ситуации может быть госдолг, а также приватизация. Главное, чтобы государство решилось приватизировать не самые убыточные активы, но достаточно привлекательные.

Безусловно, есть и традиционное финансирование бюджета. Неоднократно говорили о комфортной цифре обменного курса в 85 и даже 90 руб. за доллар. А прибегать к фискальным механизмам стоит только в крайнем случае. В том виде, в котором этот налог взимается сейчас, это не самая удачная конструкция. Мы с ней согласились, поскольку она легко администрируется, но то, что она несовершенна, признают и Минфин, и крупный, и средний бизнес. Возвращаться мы к этому категорически не готовы».

Законопроект о windfall tax внесли в Госдуму в середине июня. Предполагается, что такой налог заплатят крупные предприятия с выручкой более 1 млрд руб. в год. Компании должны перечислить 10% со сверхприбыли за последние два года. При этом предприятие может сократить размер ставки вдвое, если согласится заплатить налог до 30 ноября этого года. Так, к примеру, уже решили сделать «Сбер» и «Фосагро». При этом от уплаты освобождены предприятия нефтегазовой и угольной сфер.

Подобные налоги исторически вводят единоразово, отмечает экономист Bloomberg Economics Александр Исаков: «Это не только потому, что власти пытаются сохранять предсказуемость бюджетных условий, но и потому, что обычно возможности собрать подобный налог в такие периоды несколько раз нет. Сейчас мы собираем избыточные доходы за время постковидного восстановления, роста прибыли. Но она, скорее всего, станет снижаться, такой налоговой базы больше не будет.

Если думать об альтернативах, то, на мой взгляд, приватизация вряд ли выступит существенным источником дохода в бюджет. Тем более что в рамках бюджетного правила, которое у нас есть, это скорее альтернатива заимствованию на рынке. То есть это больше альтернатива размещению ОФЗ, чем повышению доходной базы. Если говорить о способах ее увеличения, думаю, разумнее смотреть на налоги на потребление, чем на налог на прибыль, поскольку там более стабильная база.

Кроме того, большинство налогов на потребление, а главный из них — НДС, федеральные. Налог на прибыль в основном идет в регионы. Возможно, взимание windfall tax продолжится в ряде отдельных секторов, но дальше сложно увидеть, где предел этого, то есть перейдем ли мы к поискам избыточных доходов у отдельных компаний. Сам по себе подход регулярного использования налогов на избыточную прибыль кажется дестимулирующим для рационального распределения капитала, инвестиций внутри экономики».

Как сообщал первый вице-премьер Андрей Белоусов, государство в результате сбора налога со сверхприбыли планирует получить около 300 млрд руб. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 28 июня, отвечая на вопрос “Ъ FM”, заявил, что никаких решений по повторному применению этого налога нет и обсуждений на эту тему в Кремле не ведется.

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Александр Рассохин