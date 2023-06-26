Бюджетный комитет Госдумы поддержал введение налога на сверхприбыль для бизнеса

Комитет Государственной думы по бюджету и налогам поддержал законопроект о введении налога на сверхприбыль прошлых лет (windfall tax), сообщает «РИА Новости».

Согласно законопроекту, компании с выручкой более 1 млрд руб. в год при условии, что прибыль в 2021–2022 годах суммарно была выше прибыли в 2018–2019 годах, должны будут совершить однократную выплату в российский бюджет. Ставка налога составит 10% от разницы прибылей при выплате в 2024 году, но может быть снижена до 5%, если компания выплатит налог в 2023 году. От windfall tax освободят нефтегазовую, угольную отрасли, малый и средний бизнес.

13 июня правительство России одобрило проект закона о налогообложении сверхприбыли за 2021–2022 годы. Как сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов, собранные в рамках сбора средства пойдут на социальные нужды. Ожидается, что законопроект может быть в ближайшее время рассмотрен Госдумой и Совфедом.

Как доходы крупного бизнеса оказались островком стабильности — в материале «Прибыль не приходит одна».

Эрдни Кагалтынов