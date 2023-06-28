Песков о налоге на сверхприбыль для бизнеса: никаких решений не принималось

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что никаких решений о налоге на сверхприбыль для бизнеса не принималось. Он отметил, что в Кремле обсуждения на тему того, чтобы взимать такой налог, не ведутся.

Отвечая на вопрос «Ъ FM», не подрывают ли доверие бизнеса к правительству обсуждения о взимании налога не единоразово, а при необходимости, Дмитрий Песков сказал: «Вы знаете, никаких решений на этот счет не принималось, и в данном случае я бы рекомендовал обратиться или в правительство, или к экспертам, здесь никакого обсуждения на этот счет не ведется»,— сказал господин Песков в ходе пресс-колла.

В июне правительство России одобрило проект закона о налогообложении сверхприбыли за 2021–2022 годы. Как говорил министр финансов РФ Антон Силуанов, собранные в рамках сбора средства пойдут на социальные нужды. Ожидается, что законопроект в ближайшее время рассмотрят Госдума и Совфед.

Единоразовый сбор затронет предприятия с выручкой более 1 млрд руб. в год при условии, что прибыль в 2021–2022 годах суммарно была выше прибыли в 2018–2019 годах. Его ставка составит 10% от разницы прибылей при выплате в 2024 году, но может быть снижена до 5%, если компания выплатит налог в 2023 году. От windfall tax освободят нефтегазовую, угольную отрасли, малый и средний бизнес.

Замминистра финансов Алексей Сазанов объяснял, что правительство решило собрать налог на сверхдоходы по двум причинам — существенном дефиците бюджета и появлении сверхдоходов у компаний. Он также допустил, что в будущем правительство может вернуться к налогу на сверхприбыль. По его словам, это может произойти при высоком дефиците федерального бюджета.

Подробнее — в материале «Ъ FM» «Windfall tax обозначил критерии».

Милена Костерева