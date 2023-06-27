СвЖД на летний сезон вводит дополнительную остановку электричкам Екатеринбург — Алапаевск

Свердловская железная дорога (СвЖД) на летний сезон вводит дополнительную остановку для пригородных поездов Екатеринбург — Алапаевск, сообщили в пресс-службе СвЖД. По просьбам свердловчан, с 30 июня по 15 октября 2023 года электрички будут останавливаться на станции Крутиха (поселок Крутиха, Режевской городской округ). В связи с этим изменится время прибытия и отправления пригородных поездов на маршруте.

Электричка №6782/6781 Алапаевск — Екатеринбург будет отправляться в 5:27 (по графику). На три минуты раньше запланировано прибытие и отправление в Егоршино (6:51-7:00), Красные Орлы (7:16-7:17), Реж (7:36-7:39), Стриганово (7:49-7:50), Костоусово (8:01-8:02), о. п. Крутиха (8:14-8:15). Прибытие в Екатеринбург — в 10:06 (по графику).

Обратные поезда №6786/6785 Екатеринбург — Алапаевск будут отправляться в 17:23 (по графику). Остановка на станции Крутиха запланирована в 19:14-19:15, на станции Стриганово — в 19:33-19:34 (позже на одну минуту.). Далее электричка движется по обычному расписанию, прибытие в Алапаевск в 22:29.

На остановке Крутиха нет пригородных касс — билет можно оформить в приложении «РЖД Пассажирам» или у контролера-кассира в вагоне (без комиссионного сбора). Действуют все виды льгот.

Свердловская железная дорога работает в Свердловской и Тюменской областях, ХМАО и ЯНАО, а также в Пермском крае. Напомним, скорые пригородные поезда «Ласточки», следующие по направлению Екатеринбург — Бокситы, с 1 июля будут останавливаться на станции Красный Железняк (поселок Рудничный). В связи с добавлением остановки изменится время прибытия и отправления «Ласточек».

Диана Сунагатуллина

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте