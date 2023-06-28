РФ призвала Казахстан не передавать США сотрудника F.A.C.C.T. Кислицина в ускоренном порядке

Генеральное консульство России в Алма-Ате попросило Казахстан воздержаться от ускоренной выдачи сотрудника F.A.C.C.T. Никиты Кислицина властям США. Об этом сообщил генеральный консул Евгений Бобров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Никита Кислицин

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Никита Кислицин

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Глава департамента компании F.A.C.C.T. (бывшая Group-IB) Никита Кислицин был задержан 22 июня в Казахстане. Он отвечал за развитие бизнеса сетевой безопасности F.A.C.C.T. После задержания его поместили под стражу на время изучения основания экстрадиционного ареста по запросу США.

Генконсульство России направило в МИД Казахстана ноту, в которой было три просьбы. «Первое: это прояснить ситуацию с задержанием. Второе: обеспечить допуск к задержанному гражданину РФ. Мы должны с ним встретиться, узнать, насколько не ущемляются его права и интересы в дружественном Казахстане. Третье: просили воздержаться от ускоренной выдачи российского гражданина США»,— заявил генконсул «РИА Новости».

Как сообщили в компании F.A.C.C.T., Никиту Кислицина задержали из-за прежней работы, когда он был журналистом и независимым исследователем. В компании считают, что законных оснований для его задержания на территории Казахстана нет.

В 2014 году Минюст США возбудил уголовное дело в отношении Никиты Кислицина по обвинению в продаже украденной хакерами в 2012 году базы аккаунтов соцсети Formspring. Обвинения были выдвинуты в рамках расследования по делу хакера Евгения Никулина, которого приговорили к семи годам лишения свободы за киберпреступления. Однако Никита Кислицин пошел на сотрудничество с ФБР и дал показания о русских хакерах, которые могли сотрудничать с российскими спецслужбами. Обвинения сняли.

По данным источников «Ъ», эти показания Никиты Кислицина могли «аукнуться» в деле о госиземене Ильи Сачкова, основателя Group-IB. Однако в рассекреченных Минюстом США материалах отмечается, что показания были даны с согласия Ильи Сачкова.

В апреле 2023 года Group-IB разделила бизнес. Акционером новой российской структуры под брендом F.A.С.С.T стал Илья Сачков, который с сентября 2021 года находится под арестом по подозрению в госизмене. По версии ФСБ, он передавал иностранным спецслужбам сведения, составляющие гостайну. За несколько месяцев до ареста Илья Сачков говорил, что против него «готовится серьезная провокация».

Подробнее о последних деталях ареста Ильи Сачкова — в публикации «Ъ» «Илья Сачков собрался объясниться».

Анастасия Ларина