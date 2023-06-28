РФ призвала Казахстан не передавать США сотрудника F.A.C.C.T. Кислицина в ускоренном порядке

Генеральное консульство России в Алма-Ате попросило Казахстан воздержаться от ускоренной выдачи сотрудника F.A.C.C.T. Никиты Кислицина властям США. Об этом сообщил генеральный консул Евгений Бобров.
Никита Кислицин
Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ
Глава департамента компании F.A.C.C.T. (бывшая Group-IB) Никита Кислицин был задержан 22 июня в Казахстане. Он отвечал за развитие бизнеса сетевой безопасности F.A.C.C.T. После задержания его поместили под стражу на время изучения основания экстрадиционного ареста по запросу США.
Генконсульство России направило в МИД Казахстана ноту, в которой было три просьбы. «Первое: это прояснить ситуацию с задержанием. Второе: обеспечить допуск к задержанному гражданину РФ. Мы должны с ним встретиться, узнать, насколько не ущемляются его права и интересы в дружественном Казахстане. Третье: просили воздержаться от ускоренной выдачи российского гражданина США»,— заявил генконсул «РИА Новости».
Как сообщили в компании F.A.C.C.T., Никиту Кислицина задержали из-за прежней работы, когда он был журналистом и независимым исследователем. В компании считают, что законных оснований для его задержания на территории Казахстана нет.
В 2014 году Минюст США возбудил уголовное дело в отношении Никиты Кислицина по обвинению в продаже украденной хакерами в 2012 году базы аккаунтов соцсети Formspring. Обвинения были выдвинуты в рамках расследования по делу хакера Евгения Никулина, которого приговорили к семи годам лишения свободы за киберпреступления. Однако Никита Кислицин пошел на сотрудничество с ФБР и дал показания о русских хакерах, которые могли сотрудничать с российскими спецслужбами. Обвинения сняли.
По данным источников «Ъ», эти показания Никиты Кислицина могли «аукнуться» в деле о госиземене Ильи Сачкова, основателя Group-IB. Однако в рассекреченных Минюстом США материалах отмечается, что показания были даны с согласия Ильи Сачкова.
В апреле 2023 года Group-IB разделила бизнес. Акционером новой российской структуры под брендом F.A.С.С.T стал Илья Сачков, который с сентября 2021 года находится под арестом по подозрению в госизмене. По версии ФСБ, он передавал иностранным спецслужбам сведения, составляющие гостайну. За несколько месяцев до ареста Илья Сачков говорил, что против него «готовится серьезная провокация».
Подробнее о последних деталях ареста Ильи Сачкова — в публикации «Ъ» «Илья Сачков собрался объясниться».