В Тольятти начался пожар на территории бывшего завода «Фосфор»

Пожар на ул. Ново-Заводская, 2 «А», начался в Тольятти в понедельник днем. Информация о происшествии поступила на пульт оперативного дежурного в 13:09 (MSK+1). Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Таисия Воронцова, Коммерсантъ Фото: Таисия Воронцова, Коммерсантъ

«Горит мусор, площадь пожара – 100 кв. м. На месте пожара работают две единицы техники и восемь человек»,– говорится в сообщении.

Также на месте пожара находится следственно-оперативная группа Управления МВД России по Тольятти. Указанная территория относится к ОАО «Фосфор», которое не работает с 2003 года. Оно было признано банкротом.

Бывшее предприятие неоднократно горело. Например, пожар на его территории произошел в ноябре 2022 года.

Ранее в Самаре в жилом доме произошел пожар. В результате происшествия один человек погиб и два пострадали.

Георгий Портнов