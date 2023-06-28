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Одобрен проект по созданию туристического комплекса на Печерских песках

Совет по земельным и имущественным отношениям рекомендовал предоставить ООО «Печерские пески» три земельных участка на полуострове Печерские пески, в том числе прибрежную зону, под создание спортивно-туристического комплекса. Инвестиции в этот проект были заявлены на уровне 3,46 млрд руб. В том числе инвестор планирует создать рекреационную инфраструктуру на полуострове и гостиничные места для размещения водных туристов.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Как ранее писал «Ъ-Приволжье» компания московского предпринимателя Алексея Васина претендует на то, чтобы стать якорным арендатором полуострова на Гребном канале. Первую заявку на предоставление территории Печерских песков одноименная компания подавала еще в конце 2021 года. Однако затем инвестор решил доработать концепцию своего проекта и решить вопросы, связанные с планировкой территории.

Судя по словам чиновников, ООО «Печеские пески» получат три земельных участка без проведения торгов – проект инвестора признан масштабным. Сейчас на берегу полуострова расположены беседки и летние кафе. Территорию с апреля 2010 года арендовало ООО «Инвестстройресурс». На заседании совета было отмечено, что срок договора аренды с прежним правообладателем земли истек. «Инвестстройресурс» судился с нижегородским минимущества и дошел до Верховного суда РФ, намереваясь оформить участок в аренду на 49 лет под проект благоустройства, но получил отказ.

Иван Сергеев

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