Бут займется возвращением в Россию осужденного в США российского хакера

Вернувшийся в Россию после освобождения в США Виктор Бут заявил о своем намерении содействовать возвращению IT-специалиста Евгения Никулина, приговоренного в 2020 году в США к семи годам тюрьмы за киберпреступления.

«Я слышал о суровых условиях содержания нашего гражданина и талантливого IT-специалиста Евгения Никулина и считаю своим долгом в нынешних условиях заняться его возвращением на родину в первую очередь»,— написал господин Бут в своем Telegram-канале.

По словам господина Бута, пребывание в американских тюрьмах можно назвать «одной длинной пыткой над ментальным состоянием человека», а людей там «низводят до уровня скота».

«Американские спецслужбы по сути занимаются похищениями людей на территории третьих стран, чтобы судить их в собственной юрисдикции по своим законам. Эта практика должна быть прекращена как не имеющая под собой морального права»,— написал он.

Кроме того, господин Бут уточнил, что «очень непростая ситуация» сложилась вокруг еще одного российского IT-специалиста Александра Винника. 5 августа господин Винник был доставлен в США из Греции, где он ранее просил политического убежища. Ему грозит до 50 лет лишения свободы. Он был задержан в 2017 году в Греции по запросу Интерпола.

В США подозревают, что биржа криптовалют ВТС-е, на которую работал российский специалист по компьютерным технологиям, занималась отмыванием средств. В России Александру Виннику предъявлены обвинения в хищении более 600 тыс. руб. и в «мошенничестве в сфере компьютерной информации» на 750 млн руб.

Евгений Никулин был задержан по ордеру Интерпола в Праге осенью 2016 года. После США и Россия подали запросы о выдаче россиянина. Как сообщили в Минюсте США, господин Никулин взломал компьютерные системы компаний LinkedIn, Dropbox и Formspring, после чего занялся продажей личных данных пользователей. 30 сентября 2020 года американский суд приговорил россиянина к семи годам и четырем месяцам тюрьмы. Евгений Никулин вину не признал.

Виктор Бут был приговорен в США к 25 годам колонии за продажу оружия в 2012 году. 8 декабря господина Бута обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, приговоренную к девяти годам колонии в России. Вчера, 12 декабря, Виктор Бут получил партийный билет ЛДПР.

Подробнее — материале «Ъ» «С таким партбилетом — и на свободе».

Милена Костерева