«Аль-Хадас»: военная полиция РФ задержала четырех командиров ЧВК «Вагнер» в Сирии

Российская военная полиция задержала главу отделения ЧВК «Вагнер» в Эс-Сувейде на юге Сирии, а также троих «высокопоставленных командиров» ЧВК на авиабазе Хмеймим. Об этом сообщил саудовский телеканал «Аль-Хадас» со ссылкой на источники. По его данным, полиция также приходила в представительства частной военной компании в Дейр-эз-Зоре, Хаме и Дамаске.

Представители ЧВК «Вагнер» информацию телеканала «Аль-Хадас» не комментировали. Власти России и Сирии это не подтверждали.

Вчера, 26 июня, министр иностранных дел России Сергей Лавров опроверг информацию американских СМИ о «панике» среди лидеров стран Африки, в том числе Мали и Центральноафриканской Республики (ЦАР), где действует ЧВК «Вагнер». Он заявил, что отношения между Россией и африканскими странами на фоне мятежа ЧВК «Вагнер» 23–24 июня не изменились.

Ранее издание The Daily Beast со ссылкой на источники сообщило, что власти ЦАР опасались начала в России боевых действий после мятежа «Вагнера», из-за которых находящиеся в ЦАР наемники ЧВК покинули бы республику.

По данным СМИ, ЧВК «Вагнер» выросла из военной компании «Славянский корпус», выполнявшей боевые задачи в Сирии еще в 2013 году. По некоторым данным, в «Славянском корпусе» состоял и будущий руководитель ЧВК Дмитрий Уткин с позывным «Вагнер». С 2015 года СМИ писали о работе ЧВК «Вагнер» — например, об участии наемников в штурмах Пальмиры в 2016 и 2017 годах. По данным BBC, в конце 2017 года ЧВК «Вагнер» начала действовать в Судане.

О реакции российского руководства на мятеж — в репортаже Андрея Колесникова «Ъ» «А судьбы кто?».

Анастасия Ларина