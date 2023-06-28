Минниханов обещал создать исламский парк на месте парка аттракционов «Кырлай» в Казани

Глава Татарстана Рустам Минниханов «всецело поддержал» предложение регионального Духовного управления мусульман (ДУМ) создать на месте бывшего парка аттракционов «Кырлай» парк 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией. Об этом сообщила пресс-служба раиса по итогам его встречи с муфтием Татарстана Камилем Самигуллиным.

По словам главы региона, новый парк спроектируют уже в этом году, а в следующем — он «будет доступен для всех жителей и гостей Казани».

На встрече с господином Миннихановым муфтий Татарстана сообщил ему о «новых вариантах» размещения будущей Соборной мечети Казани. Изначально ее планировалось построить на месте парка «Кырлай». Однако вчера муфтият согласился с предложением властей Казани разместить культовое сооружение на территории пескобазы в Адмиралтейской слободе.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"