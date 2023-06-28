Соборная мечеть пошла по течению

Соборную мечеть в Казани, рассчитанную на 10 тыс. прихожан, планируют строить на новом месте — в Адмиралтейской Слободе, на берегу Волги. Вчера эту локацию одобрил как мэр Казани Ильсур Метшин, так и руководство Духовного управления мусульман (ДУМ) Татарстана. Первый камень в строительство мечети год назад торжественно заложили на территории бывшего парка аттракционов «Кырлай», напротив Кремля. Однако выбор этой площадки вызвал возмущение местных жителей и критику профессионального сообщества. А исследования показали, что на этом месте высокий уровень грунтовых вод. По мнению экспертов, «первоначальное место было выбрано из соображений ложного престижа: как можно ближе к Кремлю», но затем власти решили прислушаться к общественности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: kzn.ru Фото: kzn.ru

Вчера в Казанской ратуше состоялось совещание по вопросу новой концепции Соборной мечети и места ее расположения. В нем приняли участие мэр Казани Ильсур Метшин и представители мусульманского духовенства Татарстана. По его итогам было одобрено предложение строить главный мусульманский храм на пескобазе в Адмиралтейской слободе.

Как сообщила главный архитектор Казани Ильсияр Тухватуллина, это локация «максимально отвечает цели создать знаковый объект мирового уровня». «Впереди находится река, а сзади в планах разбить парк. Все здесь вызывает внутреннее спокойствие и умиротворение»,— цитирует ее пресс-служба мэрии. Чиновница отметила, что это «развивающийся район», на прилегающих территориях планируют возвести более 150 тыс. кв. м жилых и коммерческих построек. В генплане также заложено развитие инженерной и транспортной инфраструктуры.

«Это будут водные ворота города. Фарватер будет проходить в ста метрах. Не каждый сможет разглядеть Кремль с теплохода, а мечеть всех будет встречать. Этот район будет жемчужиной Казани в градостроительном плане»,— подчеркнул Ильсур Метшин. Он обещал, что «по архитектуре, благоустройству, красоте зданий, сооружений и дворов, улиц, света вечернего, подсветки это будет красивейшее место города». «Это будет архитектура 21 века»,— сказал мэр.

По сообщению пресс-службы ДУМ Татарстана, муфтий Камиль Самигуллин и другие священнослужители согласились, что «наиболее подходящей площадкой для Соборной мечети является территория Адмиралтейской слободы, которая выгодно отличается от других обширной территорией, превышающей по площади другие в несколько раз». «Ее территория позволяет застроить мечеть наиболее обширно и с перспективой дальнейшего развития»,— отметили в муфтияте.

Напомним, о необходимости построить в Казани соборную мечеть, которая бы вмещала большое количество человек, еще в 2018 году говорил муфтий Татарстана Камиль Самигуллин. Позднее эти планы поддержал президент республики Рустам Минниханов. «Мы думаем, что эта Соборная мечеть должна вмещать порядка 10 тысяч человек. Это достаточно большой центр должен быть»,— говорил господин Минниханов. Изначально рассматривали несколько участков на берегу Казанки. Одним из них был насыпной участок возле центра семьи «Казан», против чего выступала общественность. В мае 2022 года символический камень в строительство соборной мечети был заложен на территории парка аттракционов «Кырлай». Событие было приурочено к 1100-летию со дня принятия ислама Волжской Булгарией.

В настоящее время крупнейшая в городе мечеть — «Кул Шариф», открытая к 1000-летию Казани на территории Казанского кремля в июне 2005 года. Она вмещает 1,5 тыс. человек. На площади рядом с ней могут поместиться для молитвы еще 10 тыс. верующих. В России самыми крупными мечетями, которые вмещают такое количество человек, считаются Джума-мечеть в Махачкале (Дагестан), Московская соборная мечеть и «Сердце Чечни» в Грозном. Последняя была построена в 2008 году.

В июле прошлого года был завершен конкурс эскизных проектов соборной мечети. Республиканские власти определили победителями сразу два них: «Ковчег» соавтора мечети Кул-Шариф Айвара Саттарова и «Ак бахча» московского архитектурного бюро «Гинзбург Архитектс». Рустам Минниханов сообщал, что строительство будет вестись на пожертвования. Сбором средств будет заниматься Республиканский фонд содействия духовно-нравственному развитию общества «Изгелек — Доброта» (его наблюдательный совет возглавляет сам президент Татарстана). А генеральным подрядчиком должно было стать ООО «Евростройхолдинг+», которое занималось воссозданием собора Казанской иконы Божьей Матери в Казани.

Выбор места расположения будущей мечети вызвал критику как местных жителей, так и профессионального общества. Петиция «против религиозного объекта такого масштаба в парковой зоне, напротив жилого массива» собрала на сайте change.org более 3 тыс. подписей. А 18 архитекторов Казани и Татарстана подписали открытое письмо в адрес властей республики с требованием размещение мечети «основывать на глубоком градостроительном анализе, основанном на всех аспектах жизни города». Архитекторы заявили, что строительство мечети напротив Кремля «несет в себе множество противоречий и угроз» (в том числе они отметили, что есть угроза «композиционного давления» на Казанский кремль, что «силуэт самой мечети в значительной степени будет нивелирован существующей высотной жилой застройкой» и что набережная Казанки в этом месте «сформировалась как „светская“ и жилая территория с пляжами, ресторанами и теперь уже бывшим парком аттракционов»).

В мае 2023 году новую концепцию строительства Соборной мечети в акватории Волги — в районе Адмиралтейской слободы — представило бюро «Цимайло, Ляшенко и партнеры» на открывшемся в Москве архитектурном форуме «АРХ-Москва». Бюро сообщало, что мечеть будет построена на воде, а ее прообразом станет Кааба, главная мусульманская святыня в Мекке. „Ъ“ тогда обращался за комментариями в пресс-службу главы Татарстана. Но ее руководитель Лилия Галимова заявила, что «никаких решений» о переносе места строительства мечети не принималось. Вчера на вопрос „Ъ“ она не ответила.

Вместе с тем Ильсур Метшин вчера заявил, что геодезические исследования на месте парка «Кырлай» показали высокий уровень грунтовых вод — историческое русло Казанки на участке превратилось в полноценную реку. «Инженерные решения могут быть всякие. Сегодня можно построить любое здание не только на подземной реке. Но это вопрос цены, эксплуатации»,— отметил он. В пользу переноса строительства он также назвал возмущение местных жителей и вспомнил о ситуации в Екатеринбурге, где планы строительства православного храма переросли в массовые беспорядки в 2019 году.

У муфтия Камиля Самигуллин возникли замечания к самому проекту мечети. Он указал, что с шариатской точки зрения недопустимо уподобление Каабе в строительстве религиозных объектов. В то же время он высказал пожелания, чтобы в проекте были отражены исламские традиции и татарская культурная идентичность.

Что касается бывшего парка аттракционов, то в муфтияте предложили оставить эту территорию «за тематическим сквером к 1100-летию принятия ислама в Волжской Булгарии и постройкой на нем памятной мечети к этой исторической дате». Ильсур Метшин поддержал предложение создать такой сквер на месте парка «Кырлай».

«Перенос мечети в Адмиралтейскую слободу — это выигрышное решение. Там уже много веков есть традиционное татарское поселения Бишбалта»,— говорит заведующий кафедрой градостроительства Казанского государственного архитектурно-строительного университета Александр Дембич. Впрочем, он считает, что мечеть также можно было построить в Старо-Татарской слободе Казани. Архитектор отметил, что с самого начала считал, что площадка на месте «Кырлая» не подходит для этого строительства. «Там рядом стоят высотные здания, а уровень земли ниже почти на 7 метров гребня дамбы. Если бы люди выходили из мечети, то видели бы только склон дамбы и все. Да и в транспортном отношении там не самое лучшее место, честно говоря»,— объясняет архитектор. По его словам, при размещении мечети в Адмиралтейской слободе «придется насыпать дамбу, поскольку песчаный мыс при высокой воде практически весь заливается». «С Волги хорошо будет просматриваться мечеть»,— полагает он. Господин Дембич также считает возможным строительство «тематического сквера с небольшой мечетью» в парке «Кырлай». «Это вполне нормально. Но для Соборной мечети там было неподходящее место»,— резюмирует он.

Казанский политолог Сергей Сергеев считает, что «первоначальное место было выбрано из соображений ложного престижа: как можно ближе к Кремлю, несмотря на все ограничения ЮНЕСКО». «А потом разум возобладал. Там дело не только в грунте, но и, например, парковку большую нельзя построить. То есть втиснуть мечеть можно, но это было бы не то»,— говорит он. Эксперт считает, что власти республики прислушались к жителям и профессиональному сообществу. «Конечно, есть исламские и этнические радикалы, которые будут требовать строить мечеть у парка „Кырлай“. Но теперь им власти вряд ли уже пойдут навстречу», заключает он.

Кирилл Антонов