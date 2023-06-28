В Самаре запретили продажу алкоголя в дни Грушинского фестиваля

Полный запрет на розничную продажу алкоголя будет введен на территориях отдельных населенных пунктов Самары в четверг. Решение принято в связи с проведением 50-го Всероссийского фестиваля авторской песни имени Валерия Грушина. Распоряжение регионального правительства опубликовано на портале правовой информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Запрет на продажу алкоголя будет действовать в Самаре до 2 июля текущего года включительно. Он вводится в указанные дни с 8:00 до 20:00 (MSK+1).

Мера будет действовать на территории поселков Прибрежный, Винтай, а также сел Пискалинский Взвоз и Задельное. Запрет не распространяется на розничную продажу алкоголя в точках общепита.

Ранее в Самарской области запретили продажу алкоголя в период выпускных вечеров. Мера действует в ряде муниципалитетов, а также в отдельных населенных пунктах районов.

Георгий Портнов