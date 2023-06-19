В Самарской области запретили продажу алкоголя в период выпускных вечеров

Полный запрет на розничную продажу алкоголя будет введен в Самарской области из-за мероприятий в честь окончания обучения в образовательных учреждениях. Он будет действовать в ряде муниципалитетов, а также в отдельных населенных пунктах районов. Распоряжения регионального правительства опубликованы на портале правовой информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В частности, в Жигулевске запрет будет введен 23 июня с 8:00 до 23:00 (MSK+1). В Кинельском районе в отдельных населенных пунктах в это же время запрет будет действовать 23 и 24 июня. Он распространится на территорию сел Алакаевка, Бобровка, Богдановка, Большая Малышевка, Бузаевка, Георгиевка, Домашка, Кинельский, Комсомольский, Малая Малышевка, Новый Сарбай, Сколково, Сырейка, Чубовка, Парфеновка, Покровка и Угорье, а также поселка Октябрьский.

Также запрет на продажу алкоголя будет действовать 24 июня с 8:00 до 23:00 в Тольятти и Отрадном. В этот же период его введут в отдельных населенных пунктах Челно-Вершинского района. Речь идет о селах Девлезеркино, Каменный Брод, Новое Аделяково, Озерки, Сиделькино, Старое Эштебенькино, Новое Эштебенькино, Челно-Вершины, Шламка, Краснояриха и поселке Красный Строитель. Ранее в Самаре вводился запрет на продажу алкоголя в период проведения форума «iВолга».

Георгий Портнов