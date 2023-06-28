Трамп подал встречный иск о клевете к колумнистке Кэрролл

Дональд Трамп подал в федеральный суд Манхэттена иск к журналистке и писательнице Элизабет Джин Кэрролл, обвинив ее в клевете, сообщает Reuters.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Reba Saldanha, Reuters Фото: Reba Saldanha, Reuters

В мае этот же суд признал Трампа виновным в сексуальных домогательствах к госпоже Кэрролл, но не в изнасиловании. За это господину Трампу придется заплатить $2 млн. Еще $3 млн суд постановил взыскать с него за распространение клеветы на журналистку и ущерб ее репутации.

Господин Трамп считает, что раз факт изнасилования не был доказан, значит, заявления колумнистки были ложью. Теперь бывший президент намерен добиться через суд опровержения ранее сделанных Кэрролл заявлений об изнасиловании, а также выплаты компенсации и штрафа.

Адвокат госпожи Кэрролл Роберта Каплан заявила, что иск Дональда Трампа является всего лишь попыткой отсрочить наказание. «Дональд Трамп снова утверждает вопреки как логике, так и фактам, что он был оправдан присяжными, которые установили, что он сексуально надругался над Элизабет Джин Кэрролл»,— прокомментировала подачу иска госпожа Каплан.

О том, чем известна Элизабет Джин Кэрролл,— в публикации «Ъ» «Женщина, победившая Трампа».

Кирилл Сарханянц