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Коммерсантъ FM
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Вклады остаются рисковать

Ксения Дементьева о сохранении льгот для банков

В среду совет директоров Агентства по страхованию вкладов (АСВ) принял неожиданное решение — продлить нулевые дополнительные ставки по взносам в фонд страхования вкладов (ФСВ). Причины в АСВ не раскрыли. Дополнительная и повышенная дополнительная ставки были обнулены в феврале 2022 года. Исходно данная мера направлена на то, чтобы улучшить возможности банков по управлению ликвидностью: 28 февраля ЦБ повысил ключевую ставку до 20% годовых с прежних 9,5% в целях поддержки финансовой и ценовой стабильности, а также защиты сбережений граждан от обесценения.

Ксения Дементьева

Ксения Дементьева

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

Ксения Дементьева

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

До тех пор с 2013 года рекордным значением считалась ставка в 17%, установленная в декабре 2014 года. Ставки по вкладам последовали за ключевой, так что мера поддержки выглядела оправданной. Она действовала для вкладов, привлеченных в первом и втором кварталах 2022 года, потом дважды продлевалась — в итоге до конца первого полугодия 2023 года. До этого размер дополнительной и повышенной дополнительной ставок страховых взносов составлял 25% и 300% базовой ставки (0,12% от расчетной базы) соответственно.

До отмены взносы должны были уплачивать только банки, завышающие ставки по сравнению со среднерыночным уровнем на 2–3 п. п., а также кредитные организации с неустойчивым финансовым положением. То есть мера была направлена на ограничение практики высокорискованного привлечения вкладов.

Еще в июне прошлого года глава АСВ Андрей Мельников пояснял отмену взносов тем, что из-за турбулентности на финансовом рынке произошло смещение границы банков, которые попадают под повышенные ставки взносов. «Исторически доля этих взносов крайне маленькая, примерно 1,5%,— признавал он.— Когда ситуация стабилизируется, скорее всего, будет осуществлен возврат к нормальному режиму взимания, потому что они будут по-настоящему отражать систему рисков, которые принимают на себя банки».

Ситуация в банковском секторе в целом и с ликвидностью в частности стабилизировалась. Так, в мае, согласно данным ЦБ, объем средств населения в банках вырос на 443 млрд руб., или на 1,2% (в апреле — на 1,6%). Кроме того, и сам Банк России, и его поднадзорные рассчитывают на то, что по итогам года будет побит исторический рекорд по совокупной прибыли сектора. ЦБ на этой неделе даже вернулся к публикации отчетности банков (см. “Ъ” от 28 июня). Казалось бы, все условия для «возврата к нормальному режиму взимания взносов» в ФСВ налицо. Но нет.

Ни эксперты, ни участники рынка с объяснениями того, почему нет, мне не помогли. Единственным предположением осталось желание ЦБ малой кровью «смягчить в глазах рынка» отмену разных других антикризисных послаблений. Ну или стабилизации на самом деле не произошло, мы просто чего-то не понимаем. Отчетности, в конце концов, все еще сильно ограничены.

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