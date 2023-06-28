Кабмин выделит 73 млн руб. на обучение координаторов фонда помощи участникам спецоперации

Правительство России выделит Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) около 73 млн руб. на обучение не менее 3071 координаторов государственного фонда «Защитники Отечества», который оказывает социальную, медицинскую и психологическую помощь участникам военной операции на Украине. Документ опубликован на портале правовой информации.

В апреле президент России Владимир Путин своим указом создал фонд «Защитники Отечества», который будет заниматься поддержкой ветеранов боевых действий. Главной задачей фонда «Защитники Отечества» является персональное сопровождение ветеранов и семей погибших бойцов, основанное на индивидуальном подходе к каждой жизненной ситуации, отметили на заседании. 14 июня правительство РФ выделило более 1,3 млрд руб. на работу в 2023 году.

«Ведомости» со ссылкой на финансово-экономическое обоснование к распоряжению о выделении 1,3 млрд руб. сообщили, что большая часть выделенных средств пойдет на зарплаты сотрудникам фонда — 1,085 млрд руб. На оказание психологической помощи ветеранам выделено 25 млн руб., а на реализацию дополнительных общественно значимых проектов — 15 млн руб. Остальные деньги пойдут, по данным издания, на содержание центрального офиса и филиальной сети (202,5 млн руб.), формирование информационной инфраструктуры (44,3 млн руб.) и командировочные расходы сотрудников фонда (20 млн руб.).

Подробнее о том, что происходит после ввода российских войск на территорию Украины,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов