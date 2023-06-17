Илью Сачкова вызывает тройка

Как стало известно “Ъ”, в Мосгорсуд поступило уголовное дело в отношении обвиняемого в госизмене основателя компании Group-IB Ильи Сачкова. Рассмотрено оно будет в закрытом режиме тройкой судей. ФСБ полагает, что господин Сачков, чья организация специализируется на расследовании и предотвращении киберпреступлений и мошенничеств с использованием высоких технологий, передавал иностранным спецслужбам сведения, составляющие государственную тайну. По некоторым данным, разоблачить господина Сачкова спецслужбе помог экс-начальник 2-го управления Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ Сергей Михайлов, отбывающий срок в 22 года за госизмену. Ранее предприниматель сам выступал свидетелем обвинения по делу экс-полковника.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Основатель Group-IB Илья Сачков

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Основатель Group-IB Илья Сачков

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

По данным “Ъ”, в поступившем в Мосгорсуд уголовном деле в отношении обвиняемого в госизмене (ст. 275 УК РФ) Ильи Сачкова набралось всего около десятка томов.

Некоторые обстоятельства своего дела основатель компании, занимающейся оказанием услуг в сфере информационной безопасности, среди клиентов которой крупнейшие российские и международные организации, раскрыл сам. Из опубликованного в телеграм-канале от его имени заявления в адрес председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина следует, что соответствующие показания на него дал осужденный в феврале 2019 года Московским окружным военным судом на 22 года лишения свободы один из бывших руководителей ЦИБ ФСБ Сергей Михайлов. Он был признан виновным в раскрытии ФБР за $10 млн способов и методов ведения оперативно-разыскной деятельности. Интересно, что одним из свидетелей стороны обвинения на процессе офицера спецслужбы выступал Илья Сачков.

При этом в послании господину Бастрыкину предъявленное ему обвинение бизнесмен называет абсурдным, но не конкретизирует, какую именно полученную более десяти лет назад от полковника Михайлова секретную информацию он, по версии следствия, якобы передал иностранной спецслужбе.

Ранее в СМИ выдвигалась версия о том, что ФБР якобы не без помощи Ильи Сачкова могло узнать имена русских хакеров, которые сотрудничали с российскими спецслужбами. Однако, сообщил “Ъ” источник, близкий к подследственному Сачкову, эта версия была опровергнута его защитой, а потом и самими участниками разбирательства. По его данным, в основе дела — противостояние подразделений внутри самой спецслужбы, с которыми работал господин Сачков. Сам Илья Сачков сообщил, что за его делом стоит бывший заместитель полковника Михайлова Олег Кашенцов, возглавивший потом ЦИБ. По данным господина Сачкова, за несколько месяцев до своего ареста он знал, что против него готовятся определенные действия. Тем не менее никаких попыток, чтобы скрыться, господин Сачков не предпринял.

Сотрудники ФСБ задержали его в сентябре 2021 года. По ходатайству следственного управления ФСБ, которое и вело дело в отношении господина Сачкова, Лефортовский райсуд столицы отправил последнего в СИЗО. Все попытки его защиты добиться изменения меры пресечения на более мягкую успехом не увенчались. Не помогло и обращение к президенту России Владимиру Путину, в котором основатель Group-IB утверждал, что он инженер, а не шпион.

Очевидно, что новая публичная акция господина Сачкова вызвана его желанием привлечь внимание к этому делу участников проходящего в Санкт-Петербурге международного экономического форума, на котором как раз активно обсуждаются проблемы защиты бизнесменов от давления со стороны проверяющих чиновников и силовых структур.

По словам источника “Ъ”, если тройка судей Мосгорсуда не вернет дело в Генпрокуратуру, утверждавшую обвинение, приговор может быть вынесен уже через месяц, так как в деле всего один эпизод.

Защищающий Илью Сачкова адвокат Руслан Коблев от комментариев в связи с секретностью дела воздержался, подтвердив “Ъ” лишь сам факт передачи его материалов в суд. В правоохранительных органах дело не комментировали.

Олег Рубникович, Николай Сергеев