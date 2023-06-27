Уголовное дело бывшего главы воронежского «Маслопродукта» готовят к передаче в суд

Завершено расследование уголовного дела экс-замглавы Минсельхоза РФ, основателя воронежского холдинга «Маслопродукт» Алексея Бажанова, рассказал «Ъ-Черноземье» источник, знакомый с ходом расследования. В данный момент, по его словам, адвокаты обвиняемого в мошенничестве в сфере кредитования бизнесмена знакомятся с итоговыми материалами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Из личного архива Алексея Бажанова Фото: Из личного архива Алексея Бажанова

Параллельно из-за истечения сроков привлечения к уголовной ответственности суд прекратил дело одного из топ-менеджеров «Маслопродукта» Николая Роднищева, обвинявшегося в мошенничестве в сфере кредитования (ч. 4 ст. 159.1 УК РФ, до десяти лет лишения свободы) и легализации денежных средств (ч. 3 ст. 174.1 УК РФ, до пяти лет лишения свободы). Такая же судьба в начале года постигла уголовное дело еще одного экс-управленца обанкроченной группы компаний Романа Малова.

«Очевидно, гособвинение будет добиваться для Алексея Бажанова реального срока по всей строгости вменяемых преступлений, а это около десяти лет заключения. Пусть и заочно. Пока заочно», — предположил собеседник «Ъ-Черноземье». Сам Алексей Бажанов сказал «Ъ-Черноземье», что у него все хорошо, а его защитники продолжают работу в правовом поле для изменения его юридического статуса.

Следственный департамент МВД РФ весной 2013 года возбудил уголовное дело в отношении Алексея Бажанова, задержав его и еще двух топ-менеджеров «Маслопродукта» как предполагаемых участников крупного мошенничества – вывода через подконтрольное ООО «Вита» более 1,1 млрд руб. Средства выделялись «Росагролизингом» на покупку оборудования для маслоэкстракционного завода в Верхней Хаве Воронежской области. Однако в конце того же года Алексей Бажанов был отпущен из-под стражи, скрылся и вскоре был объявлен в международный розыск. В начале 2014 года размер вменяемого от махинаций в «Маслопродукте» ущерба вырос почти в десять раз. К эпизоду с закупкой оборудования добавилось обвинение в мошенническом хищении более 10 млрд руб. кредитов Связь-банка, которые выдавались структурам группы на закупку сырья и операционную деятельность. Великобритания отказала в экстрадиции бизнесмена в Россию.

Сергей Толмачев