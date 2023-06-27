У воронежского масла вышел срок

В столичном суде прекращено уголовное дело бывшего топ-менеджера воронежской группы компаний «Маслопродукт» Николая Роднищева. МВД обвиняло его в участии в хищении у Связь-банка 400 млн руб. в составе преступной группы, которую возглавлял экс-заместитель главы Минсельхоза РФ Алексей Бажанов. Защита согласилась с прекращением дела по нереабилитирующим обстоятельствам — в связи с истечением срока давности. По информации «Ъ», к передаче в суд готовится уголовное дело самого Алексея Бажанова, который скрывается в Великобритании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Бажанов (справа)

Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ Алексей Бажанов (справа)

Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

Басманный райсуд Москвы прекратил уголовное дело Николая Роднищева — бывшего директора воронежской компании по производству рафинированных растительных масел ЗАО «Ойл Продакшн», которая входила в не существующий сейчас агрохолдинг «Маслопродукт». Мужчину судили по обвинению в мошенничестве в сфере кредитования в особо крупном размере в составе организованной группы (ч. 4 ст. 159.1 УК РФ) и в легализации денег (ч. 3 ст. 174.1 УК РФ). Дело прекратили из-за истечения срока давности уголовного преследования.

Расследованием уголовного дела (его объем составлял 57 томов) занималось МВД России. Как установил суд, в 2013 году Николай Роднищев вместе с бенефициаром «Маслопродукта» и экс-замглавы Минсельхоза России Алексеем Бажановым, финансовым консультантом Ольгой Яудземис и несколькими сотрудниками маслозавода «Ойл Продакшн» в Верхней Хаве предоставили в Связь-банк (в 2020-м присоединен к Промсвязьбанку) фиктивные документы о залоговом имуществе предприятия и подконтрольного ему ООО «Вектор-Д». Речь шла о технологической линии рафинации, дезодорации, выморозки растительных масел щелочным методом объемом более 25 тыс. тонн.

В действительности линия принадлежала государственному «Росагролизингу», а данные о сырье были недостоверными, но обманутые сотрудники банка все же заключили с «Ойл Продакшн» кредитный договор.

Компания получила на свои счета 400 млн руб. для покупки сырья и вывела их по фиктивным основаниям на счета подконтрольных фирм.

Чтобы легализовать часть средств, она приобрела простые векселя инвестиционного банка на 150 млн руб., которыми члены организованной группы распорядились по своему усмотрению.

О прекращении уголовного преследования Николая Роднищева попросила его защитница Мария Тейхман. Сам подсудимый поддержал ходатайство, хотя уголовной ответственности он избежал не по реабилитирующим обстоятельствам, а потерпевший еще может попытаться взыскать с него ущерб. Гособвинитель не возражал против прекращения дела.

В процессе расследования оперативники провели более 60 обысков и выемок и изъяли финансово-хозяйственную документацию 40 юридических лиц, входящих в «Маслопродукт».

В отношении Алексея Бажанова, Ольги Яудземис и прочих фигурантов были возбуждены другие дела о мошенничестве и легализации средств. Под уголовным преследованием оказался и близкий к Алексею Бажанову Роман Малов, руководивший ООО «Маслопродукт-финанс».

В январе этого года Ленинский райсуд Воронежа прекратил его уголовное дело о хищении у АО «Россельхозбанк» почти 1 млрд руб. в связи с истечением срока давности.

С 2014 года Алексей Бажанов, которого МВД считает организатором хищения у нескольких банков порядка 10 млрд руб., находится в международном розыске по линии Интерпола. В ноябре 2020 года Великобритания отказала в его экстрадиции в Российскую Федерацию. Источник «Ъ» из числа потерпевших по делу в отношении Алексея Бажанова рассказал, что расследование уголовного дела экс-замминистра закончено, а его адвокаты начали ознакомление с материалами. После ознакомления дело направят в суд.

Сам Алексей Бажанов сообщил «Ъ», что лично у него сейчас «все нормально».

Его представители продолжают работу в правовом поле для изменения юридического статуса бизнесмена в РФ. От более подробных комментариев он воздержался.

Сергей Толмачев, Воронеж