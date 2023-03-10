Дмитрий Фосман не смог добиться в Верховном суде включения в реестр кредиторов Алексея Бажанова 2,2 млрд рублей долга

Судья Верховного суда РФ Надежда Ксенофонтова отказала индивидуальному предпринимателю, первому замгендиректора петербургской группы «Благо» Дмитрию Фосману во включении в реестр требований кредиторов экс-замглавы Минсельхоза РФ, основателя воронежского холдинга «Маслопродукт» Алексея Бажанова долга в 2,2 млрд руб. Это следует из опубликованного определения суда. Судья посчитала, что нижестоящие инстанции правомерно признали несвоевременной подачу соответствующего заявления и решили, что требование подлежит удовлетворению после «реестровых» кредиторов (фактически это делает взыскание маловероятным).
Бывший замминистра сельского хозяйства РФ, воронежский бизнесмен Алексей Бажанов остается недоступен для российских правоохранителей
Фото: Из личного архива Алексея Бажанова
Это требование к господину Бажанову сформировалось у структуры «Маслопродукта» ЗАО «Ойл продакшн» (признано банкротом в 2014 году) в порядке субсидиарной ответственности. В апреле 2021-го его на торгах за 2,1 млн руб. выкупил Дмитрий Фосман. В деле о банкротстве экс-чиновника предприниматель представил документы о наличии задолженности, претензий к ним у суда не возникло. Но добиться включения требований в реестр господин Фосман не смог. Причиной стал пропуск срока: господин Бажанов был признан банкротом 21 июня 2021 года, реестр требований кредиторов подлежал закрытию 25 августа того же года, заявление от предпринимателя пришло лишь 5 октября.
Дмитрий Фосман не подавал ходатайство о восстановлении пропущенного срока, зато заявил, что направил заявление еще 14 июля. Это, по его мнению, доказывал штамп на конверте, а письмо якобы доставлялось четыре месяца по вине «Почты России». Но суд отнесся к этому доводу критически. Индекс на конверте говорил о его отправке из райцентра Александров Владимирской области, а адресом отправителя значился Санкт-Петербург, где расположена штаб-квартира группы «Благо». Ни почтовой квитанции, ни описи вложения в суде истец предоставить не смог. Суд запросил данные у почтового отделения Александрова, но там рассказать о судьбе письма не смогли из-за отсутствия в деле данных о штрихкоде.
Подробнее о споре на 2,2 млрд руб. — в публикации «Ъ-Черноземье» «Не знаю точно, где мой адресант».