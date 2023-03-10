Дмитрий Фосман не смог добиться в Верховном суде включения в реестр кредиторов Алексея Бажанова 2,2 млрд рублей долга

Судья Верховного суда РФ Надежда Ксенофонтова отказала индивидуальному предпринимателю, первому замгендиректора петербургской группы «Благо» Дмитрию Фосману во включении в реестр требований кредиторов экс-замглавы Минсельхоза РФ, основателя воронежского холдинга «Маслопродукт» Алексея Бажанова долга в 2,2 млрд руб. Это следует из опубликованного определения суда. Судья посчитала, что нижестоящие инстанции правомерно признали несвоевременной подачу соответствующего заявления и решили, что требование подлежит удовлетворению после «реестровых» кредиторов (фактически это делает взыскание маловероятным).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший замминистра сельского хозяйства РФ, воронежский бизнесмен Алексей Бажанов остается недоступен для российских правоохранителей

Фото: Из личного архива Алексея Бажанова Бывший замминистра сельского хозяйства РФ, воронежский бизнесмен Алексей Бажанов остается недоступен для российских правоохранителей

Фото: Из личного архива Алексея Бажанова

Это требование к господину Бажанову сформировалось у структуры «Маслопродукта» ЗАО «Ойл продакшн» (признано банкротом в 2014 году) в порядке субсидиарной ответственности. В апреле 2021-го его на торгах за 2,1 млн руб. выкупил Дмитрий Фосман. В деле о банкротстве экс-чиновника предприниматель представил документы о наличии задолженности, претензий к ним у суда не возникло. Но добиться включения требований в реестр господин Фосман не смог. Причиной стал пропуск срока: господин Бажанов был признан банкротом 21 июня 2021 года, реестр требований кредиторов подлежал закрытию 25 августа того же года, заявление от предпринимателя пришло лишь 5 октября.

Дмитрий Фосман не подавал ходатайство о восстановлении пропущенного срока, зато заявил, что направил заявление еще 14 июля. Это, по его мнению, доказывал штамп на конверте, а письмо якобы доставлялось четыре месяца по вине «Почты России». Но суд отнесся к этому доводу критически. Индекс на конверте говорил о его отправке из райцентра Александров Владимирской области, а адресом отправителя значился Санкт-Петербург, где расположена штаб-квартира группы «Благо». Ни почтовой квитанции, ни описи вложения в суде истец предоставить не смог. Суд запросил данные у почтового отделения Александрова, но там рассказать о судьбе письма не смогли из-за отсутствия в деле данных о штрихкоде.

Подробнее о споре на 2,2 млрд руб. — в публикации «Ъ-Черноземье» «Не знаю точно, где мой адресант».

Олег Мухин