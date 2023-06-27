В Ростове-на-Дону прошел концерт Арбениной, несмотря на заявления о запрете

Концерт «Ночных снайперов» Дианы Арбениной прошел на площадке комплекса «Экспресс», сообщают корреспонденты ТАСС и местного портала 161.ru. Накануне депутат Госдумы от Ростовской области Екатерина Стенякина сообщила, что концерт не состоится, поскольку она попросила отменить его из-за антивоенных взглядов певицы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Группа «Ночные снайперы» во время концерта в Ростове-на-Дону 27 июня

Фото: Эрик Романенко / ТАСС Группа «Ночные снайперы» во время концерта в Ростове-на-Дону 27 июня

Фото: Эрик Романенко / ТАСС

По словам депутата Екатерины Стенякиной, 14 июня руководство комплекса «Экспресс» оповестило организаторов концерта, что «проведение мероприятия не представляется возможным». Однако, как передает корреспондент 161.ru, прямо сейчас в «Экспрессе» идет концерт Дианы Арбениной. Перед концертом, судя по фотографиям корреспондента ТАСС, возле комплекса выстроилась большая очередь из слушателей «Ночных снайперов».

Ранее Екатерина Стенякина направила руководству «Экспресса» обращение, в котором просила отменить концерт Дианы Арбениной, поскольку певица выступала против присоединения Крыма к России и военной операции на Украине. В качестве поддержки ростовчан депутат предложила певице бесплатно выступить в госпитале перед ранеными военными.

По данным Telegram-канала Baza, после заявления госпожи Стенякиной главе «Экспресса» позвонили «из руководства РЖД» и сказали, что концерт «все-таки таки нужно провести».

Анастасия Ларина