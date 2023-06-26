В Ростове-на-Дону отменен концерт Дианы Арбениной

Концерт группы «Ночные снайперы» в Ростове-на-Дону, запланированный на 27 июня, не состоится. Об этом сообщила «Ъ» депутат Госдумы от Ростовской области Екатерина Стенякина, которая просила отменить выступление руководителей концертной площадки — культурно-спортивного комплекса (КСК) «Экспресс» — из-за антивоенных взглядов Дианы Арбениной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Диана Арбенина

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Диана Арбенина

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«Учредители КСК "Экспресс" в ответ на мое обращение заявили, что этот концерт и не планировался. Еще 14 июня площадка оповестила организаторов о том, что проведение мероприятия не представляется возможным»,— отметила госпожа Стенякина.

Парламентарий подчеркнула, что, если Диана Арбенина желает выразить поддержку ростовчанам, группа может бесплатно выступить в госпитале перед раненными в спецоперации и никто не будет против такого концерта.

Как следует из обращения, направленного Екатериной Стенякиной руководству КСК «Экспресс» и опубликованного в ее Telegram-канале, отменить концерт Дианы Арбениной парламентарий попросила из-за того, что певица выступала против присоединения Крыма к России и специальной военной операции.

Кристина Федичкина, Ростов-на-Дону