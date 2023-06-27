ЕЦБ призвал европейские банки ускорить уход из России

Глава наблюдательного совета Европейского центрального банка (ЕЦБ) Андреа Энриа в письме членам Европарламента сообщил, что ЕЦБ призвал работающие в РФ европейские банки принять четкие дорожные карты по выходу из российского бизнеса, а также регулярно отчитываться о предпринимаемых действиях.

«Я неоднократно и публично выражал обеспокоенность по поводу разочаровывающе незначительного прогресса, достигнутого банками в снижении рисков, вытекающих из продолжающихся операций на российском рынке»,— говорится в письме господина Энриа членам Европарламента (письмо есть в распоряжении Bloomberg).

По данным ЕЦБ, которые приводит глава набсовета, в 2022 году европейские банки сократили присутствие на российском рынке на 37%.

По совместной оценке Bloomberg и JPMorgan, в первомI квартале 2023 года банки ЕС имели в зоне риска в России капитал размером €45 млрд. Наибольшая доля в этой сумме принадлежит австрийскому Raiffeisen Bank International (RBI), российский капитал которого составляет более чем €20 млрд, сообщает агентство.

В марте стало известно, что ЕЦБ потребовал от Raiffeisen Bank закрыть бизнес в России. По данным Reuters, ЕЦБ настаивает на формировании плана действий по прекращению деятельности банка в стране.

Подробнее о перспективах банковской группы в России — в материале «Ъ» «Райффайзенбанку указали на выход».

Эрдни Кагалтынов