Ярославский губернатор оценил обновленный закон об административных правонарушениях

Ярославский губернатор Михаил Евраев считает, что областной закон об административных правонарушениях морально устарел и требовал значительной корректировки, которая и была проведена. Ярославская областная дума 27 июня проголосовала за серию поправок в закон, инициированных региональным правительством.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Евраев на трибуне в думе

Фото: Ярославская областная дума, Пресс-служба правительства Ярославской области Михаил Евраев на трибуне в думе

Фото: Ярославская областная дума, Пресс-служба правительства Ярославской области

После внесенных корректировок часть штрафов в Ярославской области существенно увеличится.

«Закон не менялся на протяжении 16 лет и морально устарел. Поэтому мы внесли целый ряд существенных изменений, чтобы защитить добросовестных, законопослушных граждан от недобросовестных, которые полагают, что можно правила не соблюдать и тебе за это ничего не будет», – заявил Михаил Евраев.

Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», штраф за безбилетный проезд в Ярославле и Ярославском районе вырастет со 100 руб. до 2 тыс. Данная норма будет действовать только в Ярославской агломерации, где уже прошла модернизация общественного транспорта. В других населенных пунктах штраф останется прежним.

В ярославском правительстве проинформировали и о других установленных санкциях. Так за доступ посторонних на чердаки зданий, в подвалы и подсобные помещения размер штрафа для ярославцев вырастет с 200 до 2000 руб. За нахождение детей в возрасте до 16 лет в ночное время в общественных местах без сопровождения родителей штрафы для должностных лиц составят 2,5 тыс. руб., для юридических лиц – до 15 тыс.

Значительно возрастут и штрафные санкции за невыполненное благоустройство, включая уборку снега, сосулек с крыш, рекламные объявления, размещенные в непредназначенных для них местах.

«Мы хотим, чтобы у нас было чисто, или нет? Если мы себя уважаем, гордимся собой и считаем, что мы столица Золотого кольца, то и правила поведения должны быть у всех соответствующие. У нас 1 миллион 240 тысяч жителей, а туристов приезжает около 8 миллионов, и мы рассчитываем, что это число будет расти. И наш региональный закон за те же самые плевки действует для всех. Посмотрим, как закон будет работать на практике, при необходимости будем вносить коррективы», – пообещал губернатор.

Андрей Иванов