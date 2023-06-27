Полковникам откатили на троих

Как стало известно «Ъ», в Москве вынесен приговор сразу трем полковникам. Они служили в Федеральном казенном учреждении «Главный центр административно-хозяйственного и транспортного обеспечения Министерства внутренних дел Российской Федерации» (ФКУ «ГЦАХиТО МВД России») и были признаны виновными в получении откатов за так называемое общее покровительство от гендиректора ООО «Шмит моторс групп» Михаила Котова. Именно эта организация на протяжении почти десяти лет выигрывает тендеры на техобслуживание и ремонт полицейского автопарка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Уголовное дело о получении взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) в отношении начальника отдела организации транспортного обеспечения ГЦАХиТО МВД Игоря Ткаченко, его заместителя Семена Чичикина, а также заведующего гаражом этой организации Алексея Бытко было возбуждено Следственным управлением СКР по Юго-Западному округу Москвы 29 ноября 2019 года. На следующий день трех полковников по ходатайству следствия Черемушкинский райсуд столицы отправил под домашние аресты.

По версии следствия, с которой впоследствии согласился и Савеловский райсуд, офицеры получали откаты от гендиректора ООО «Шмит моторс групп» Михаила Котова. Именно эта компания начиная с 2016 года регулярно выигрывала тендеры на гарантийное и постгарантийное обслуживание автопарка иномарок МВД.

В материалах дела речь идет об одном из таких контрактов на 105 млн руб., который был заключен в декабре 2018 года. Правда, в качестве исполнителя в нем фигурирует ООО «Форсаж», учредителем которого является сын Михаила Котова Роман Котов.

По данным СКР, за то, чтобы офицеры закрывали глаза в случае некачественно проведенных работ и не предъявляли ООО претензии, Котов-старший собирался заплатить Игорю Ткаченко, Семену Чичикину и Алексею Бытко в 2019 году тремя траншами 10,5 млн руб. Впрочем, до адресатов, по данным «Ъ», успели дойти только 7 млн руб. Дело же в отношении Михаила Котова по факту дачи взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ) прекратили в связи с деятельным раскаянием.

Зато уже в декабре 2021 года на основании показаний пошедшего на сотрудничество со следствием Семена Чичикина под уголовное преследование попал подполковник Главного управления собственной безопасности (ГУСБ) МВД России Максим Олейник. Изначально сотруднику полиции, который курировал деятельность ФКУ «ГЦАХиТО МВД России» и должен был выявлять и пресекать преступления коррупционной направленности в этом полицейском подразделении, вменили в вину получение взятки от Семена Чичикина. За информирование последнего о предполагаемых оперативно-разыскных мероприятиях ГУСБ в отношении сотрудников ФКУ Максим Олейник успел получить 200 тыс. руб.

Впрочем, под суд подполковник Олейник пошел уже за мошенничество, поскольку выяснилось, что от сопровождения деятельности ГЦАХиТО руководство его отстранило и своего коллегу Чичикина он банально обманывал.

В марте 2021 года Гагаринский райсуд Москвы рассмотрел дело Максима Олейника в особом порядке, приговорив его к одному году и четырем месяцам лишения свободы. Но поскольку назначенное наказание он уже успел отбыть в СИЗО во время следствия, то из зала суда он отправился не в колонию, а домой.

Через полгода после этого Савеловский райсуд приступил к рассмотрению уголовного дела уже в отношении полковников МВД Ткаченко, Чичикина и Бытко.

По данным «Ъ», все трое, так же как и особист Олейник, согласились признать свою вину в мошенничестве, а не во взятке. Впрочем, их деяние ни следствие, ни суд не стали переквалифицировать.

В ходе прений гособвинитель запросил для фигурантов весьма внушительные сроки — от десяти до тринадцати лет колонии строгого режима. Однако суд счел возможным назначить подсудимым наказание почти вдвое меньше. Так, Игорь Ткаченко получил семь лет, Алексей Бытко — шесть с половиной, а Семен Чичикин — шесть. При этом каждому осужденному предстоит выплатить штраф в размере однократной суммы взятки — 10,5 млн руб. Под стражу экс-полицейских, которые весь судебный процесс находились уже под запретом определенных действий, взяли сразу же после оглашения приговора.

Адвокат полковника Бытко Вадим Поротиков заявил «Ъ», что приговор им будет обжалован. «Фабула обвинения не соответствует материалам дела. Если в действиях моего подзащитного и есть состав преступления, то это максимум мошенничество, но никак не взятка. Полномочиями выдвигать коммерческой структуре какие-либо претензии за некачественно проведенные работы он не обладал — это компетенция правового отдела ГЦАХиТО МВД»,— заявил «Ъ» господин Поротиков. Адвокаты остальных осужденных комментировать приговор не стали.

Олег Рубникович