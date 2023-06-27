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Коммерсантъ FM
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Мировое богатство сократилось, но ненадолго

BCG считает, что в этом году ситуация нормализуется

Международная консалтинговая компания BCG опубликовала ежегодный доклад, посвященный динамике мирового состояния. По итогам 2022 года объем финансового состояния сократился на 4%, до $255 трлн — из-за роста мировой инфляции и военного конфликта на Украине, а общее мировое состояние выросло всего на 1%. Но уже в этом году аналитики ожидают восстановления положительной динамики, прогнозируя рост на 5% — до $267 трлн.

Трейдеры в зале Нью-Йоркской фондовой биржи

Трейдеры в зале Нью-Йоркской фондовой биржи

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Трейдеры в зале Нью-Йоркской фондовой биржи

Фото: Brendan McDermid / Reuters

В опубликованном сегодня докладе Global Wealth Report (.pdf) аналитики BCG отмечают, что по итогам 2022 года объем мирового финансового состояния сократился впервые со времен глобального финансового кризиса 2008-го. В 2022 году совокупный объем финансового состояния (финансовые активы, обязательства и реальные активы) оказался на уровне $255 трлн, что на 4% меньше, чем в 2021-м.

Общий объем мирового состояния — т. е. с учетом состояний частных лиц — в прошлом году составил $516 трлн, что всего на 1% больше, чем в 2021 году.

По итогам же 2021-го, несмотря на пандемию COVID-19, общий объем благосостояния увеличился на 10,6% и достиг рекордных $530 трлн.

Негативный тренд прошлого года BCG связывает с рекордно высокими темпами мировой инфляции и военным конфликтом на Украине. «Первый спад на мировом рынке финансового благосостояния после кризиса 2008 года произошел после 10-процентного роста в 2021 году»,— отметил управляющий директор, партнер BCG и один из соавторов доклада Майкл Калич. В прошлом году финансовое состояние сократилось в Северной Америке и Европе, но в таких регионах, как АТР, Ближний Восток, Африка и Латинская Америка, рост продолжался.

BCG также отмечает, что на фоне геополитических событий в прошлом году был зафиксирован существенный отток российских активов из Европы на Ближний Восток. Благодаря этому в 2022–2027 годах Ближний Восток продемонстрирует самый высокий среднегодовой рост финансовых активов — на 9,6%. На втором месте по приросту будет Азия (плюс 9%) в основном за счет Китая, Японии и Индии.

Пока же «крупнейшим в мире местом пребывания финансового трансграничного состояния» остается Швейцария с $2,4 трлн.

На втором месте Гонконг с $2,2 трлн, на третьем — Сингапур с $1,5 трлн. Также в топ-10 входят такие страны и регионы, как США, Великобритания, Нормандские острова и остров Мэн, ОАЭ, Люксембург, Каймановы Острова и Багамские Острова.

BCG ожидает, что уже в этом году ситуация начнет восстанавливаться. Аналитики ждут роста мирового финансового состояния на 5%, до $267 трлн. «Мы полагаем, что улучшение макроэкономической ситуации в этом году и восстановление фондового рынка помогут вернуться к росту в 2023 году, а в период с 2022 по 2027 год среднегодовой рост составит 5,3%»,— рассказал господин Калич.

Евгений Хвостик

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