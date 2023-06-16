Предвыборное эхо боев

Начало контрнаступления ВСУ совпало со стартом активной фазы предвыборной кампании в США и, безусловно, станет одной из тем сопровождающих ее дебатов. Конечно, украинские события волнуют американских граждан намного меньше, нежели проблемы миграции, контроля над оборотом оружия или ограничения абортов. Но внимание западных СМИ к этому кризису в последние полтора года было настолько пристальным, что обойти его стороной накануне выборов не смогут даже самые горячие сторонники изоляционизма.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Главный научный сотрудник Института актуальных международных проблем Дипакадемии МИД России Антон Гришанов

Фото: Из личного архива Антона Гришанова Главный научный сотрудник Института актуальных международных проблем Дипакадемии МИД России Антон Гришанов

Фото: Из личного архива Антона Гришанова

Еще недавно политические наблюдатели в США предсказывали, что украинская тема станет козырем команды Джо Байдена, затмив в общественном сознании осадок от афганского фиаско и турбулентность в экономике. Но такой вариант был бы возможен при серьезных успехах Киева «на земле», аналогичных прошлогоднему осеннему прорыву, а перспективы подобного сценария кажутся уже по меньшей мере туманными. На этом фоне заранее анонсированные Вашингтоном «переговоры после контрнаступления» могут и не оправдать возложенных на них Западом грандиозных надежд, еще сильнее подорвав и без того не слишком прочные позиции действующего президента.

Между тем очередной осечки Байдена и даже его схождения с дистанции ждут не только республиканцы, но и многие однопартийцы.

Левое крыло Демпартии явно хотело бы взять реванш за поражения Берни Сандерса на праймериз 2016 и 2020 годов, а также отыграться за негласный отказ администрации от «левого поворота» и попробует воспользоваться любым шансом, почувствовав, что «Акела промахнулся». Тут нельзя не вспомнить, как в прошлом октябре прогрессисты в Конгрессе призывали найти «любой дипломатический путь» к прекращению конфликта и лишь под давлением партийного руководства дали задний ход. В условиях набирающей популярность в странах не-Запада кампании за переговорное решение проблемы подобная риторика может оказаться востребованной среди левоцентристского электората и уже не встретить прежнего сопротивления элит.

В республиканском стане главным адептом схожей, по сути, позиции парадоксальным образом стал ненавидимый левыми демократами Дональд Трамп. Пускай его заявления лишены конкретики, но сами настойчивые призывы к прекращению огня, судя по растущим рейтингам экс-президента, не вызывают отторжения у избирателей правого толка. Трамп, очевидно, не только надеется, что разочарование неудачами Киева добавит проблем Белому дому, но и горит желанием «поставить на место» в ходе праймериз колеблющегося Рона Десантиса и проукраински настроенных конкурентов вроде бывшего вице-президента Майка Пенса.

Похоже, и в окружении Байдена начинают понимать, что прежние оптимистичные для Вашингтона и Киева прогнозы привели западную коалицию в ловушку завышенных ожиданий.

О попытках скорректировать подход к ситуации говорят, в частности, очередные публикации-утечки в близкой к демократам прессе с намеками на слишком авантюрную позицию украинских военных, якобы игнорирующих советы осторожного Вашингтона.

Примечательна и дискуссия, начавшаяся в экспертных кругах, где еще недавно мало кто рисковал усомниться в правильности «генеральной линии». Широкий резонанс получила статья сотрудника RAND Corporation Сэмьюэла Чарапа в издании Foreign Affairs под красноречивым заголовком «Невыигрываемая война», в которой автор рассуждает о важности возврата США к дипломатии на российском направлении. Практически одновременно другой видный политолог, Хэл Брэндс, входящий в экспертный совет при Госдепартаменте, выступил на сайте Foreign Policy со своего рода манифестом «Новая битва за Евразию», в котором предрек США долгое конкурентное сосуществование с ведущими державами континента, включая Россию.

Вашингтонский истеблишмент все более явно готовится к отказу от вчерашнего радикализма с несбыточными надеждами на «стратегическое поражение Москвы», и приближение выборов придаст этому процессу новый импульс. Но российской стороне важно понимать: усиление позиций прагматиков и даже возможный успех возвращающего былую популярность Трампа не изменят характера долгосрочных отношений России и США.

Сторонников дипломатического пути объединяет не стремление отойти от конфронтации с Москвой, а раздражение неэффективностью и близорукостью нынешней администрации.

Американская система перестроилась на многолетнее противостояние России, и ни начало переговоров по Украине, ни любой результат выборов не отменят эту новую нормальность наших двусторонних отношений.

Антон Гришанов, главный научный сотрудник Института актуальных международных проблем Дипакадемии МИД России