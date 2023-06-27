«Русагро» договорилась о получении контроля в НМЖК

Как стало известно «Ъ», группа компаний «Русагро» Вадима Мошковича договорилась о получении 50% ГК «Нижегородский масложировой комбинат» (выпускает продукцию под брендами «Ряба», Astoria, «Хозяюшка»). Сделка пока не закрыта, ее стоимость не раскрывается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Об интересе «Русагро» к НМЖК стало известно осенью 2022 года. Тогда предметом сделки называлась доля сингапурской Wilmar. Теперь представители «Русагро» сообщили «Ъ», что планируют развивать бренды НМЖК совместно с Wilmar.

В НМЖК входят предприятия в Нижнем Новгороде, Самаре, Урюпинске и Сорочинске. Ассортимент включает майонезы, соусы и кетчупы, маргарины, спреды, мыло, семечки, макароны.

Подробнее о сделке — в материале «Ъ» «"Русагро" ловит "Рябу"».