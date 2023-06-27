Захарова назвала недобросовестным разрыв Австралией договора об аренде участка под посольство

Решение Австралии расторгнуть договор аренды на участок в Канберре, выделенный под строительство посольства России, показывает пренебрежение принципом верховенства права, считает представитель МИД РФ Мария Захарова. Она назвала действия австралийских властей недобросовестными.
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По ее словам, Управление по делам столичной территории Австралии пыталось отобрать участок российского посольства в Ярраламле, но ситуацию вдлоась урегулировать в ходе переговоров. «Как сейчас стало ясно, заключая соглашение об урегулировании спора, австралийские власти в то же самое время активно готовили альтернативный вариант изъятия российской дипнедвижимости. Такие действия являются недобросовестными и символизируют пренебрежение принципом верховенства права. Законность их также сомнительна»,— сказано в заявлении госпожи Захаровой.
Разрешение на строительство нового посольства в Канберре было выдано в 2011 году, но в августе 2022 года австралийское правительство прекратило действие аренды. В качестве причины оно указало, что Россия не завершила работы в течение трех лет с момента выдачи разрешения. Вчера, 26 июня, австралийский суд отказался оставлять дипмиссии РФ этот участок. Посольство РФ пообещало принять ответные меры.