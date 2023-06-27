Захарова назвала недобросовестным разрыв Австралией договора об аренде участка под посольство

Решение Австралии расторгнуть договор аренды на участок в Канберре, выделенный под строительство посольства России, показывает пренебрежение принципом верховенства права, считает представитель МИД РФ Мария Захарова. Она назвала действия австралийских властей недобросовестными.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По ее словам, Управление по делам столичной территории Австралии пыталось отобрать участок российского посольства в Ярраламле, но ситуацию вдлоась урегулировать в ходе переговоров. «Как сейчас стало ясно, заключая соглашение об урегулировании спора, австралийские власти в то же самое время активно готовили альтернативный вариант изъятия российской дипнедвижимости. Такие действия являются недобросовестными и символизируют пренебрежение принципом верховенства права. Законность их также сомнительна»,— сказано в заявлении госпожи Захаровой.

Разрешение на строительство нового посольства в Канберре было выдано в 2011 году, но в августе 2022 года австралийское правительство прекратило действие аренды. В качестве причины оно указало, что Россия не завершила работы в течение трех лет с момента выдачи разрешения. Вчера, 26 июня, австралийский суд отказался оставлять дипмиссии РФ этот участок. Посольство РФ пообещало принять ответные меры.

Лаура Кеффер