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Коммерсантъ FM
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Посол РФ пообещал ответ на разрыв Австралией договора об аренде земельного участка

Россия ответит на решение Австралии расторгнуть договор об аренде участка под строительство нового здания посольства РФ, заявил глава российского диппредставительства в Канберре Алексей Павловский. По его словам, посольство РФ направило иск в австралийский Верховный суд с требованием денежной компенсации.

«Конечно, ведь принцип взаимности в дипломатических отношениях никто не отменял»,— сказал господин Павловский в интервью «Известиям» в ответ на вопрос о возможных ответных действиях со стороны Москвы. Какими могут быть ответные меры, он не уточнил.

Разрешение на строительство нового посольства в Канберре было получено в 2011 году, но в августе 2022 года австралийское правительство решило прекратить действие аренды. В качестве причины расторжения было указано, что Россия не завершила работы в течение трех лет с момента выдачи разрешения. Вчера, 26 июня, австралийский суд отказался оставлять дипмиссии РФ этот участок. Проживавший на нем сотрудник дипмиссии РФ покинул объект.

Лаура Кеффер

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