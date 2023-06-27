Военные Тайваня пообещали сбивать китайские самолеты, если они подлетят слишком близко

Представитель Минобороны Тайваня Линь Вэньхуан заявил, что если самолеты и корабли Народно-освободительной армии Китая (НОАК) без предупреждения войдут в 12-мильную зону (около 22,2 км) возле острова, тайваньские вооруженные силы будут вынуждены их уничтожить. По его словам, эта мера будет принята для защиты безопасности Тайваньского пролива. Тайбэй считает пролив своими территориальными водами и воздушным пространством.

Как уточнил представитель тайваньского оборонного ведомства, после пересечения летательными аппаратами или кораблями НОАК срединной линии Тайваньского пролива вооруженные силы острова пристально следят за их дальнейшими действиями. «Если силы НОАК продолжат игнорировать наши предупреждения и прорвутся в наше территориальное воздушное пространство и акваторию, мы быстро ударим в ответ для защиты национальной безопасности»,— заявил Линь Вэньхуан (цитата по Центральному информационному агентству Тайваня).

24 июня Минобороны Тайваня зафиксировало приближение к острову пяти кораблей и 19 летательных аппаратов НОАК. Срединную линию Тайваньского пролива удалось пересечь как минимум восьми воздушным аппаратам. Они приблизились к морским районам в 24 милях (около 44,5 км) от побережья острова.

В начале июня министр обороны Китая Ли Шанфу заявил, что китайские власти стремятся к мирному воссоединению с Тайванем. При этом он не исключил применения силы, если кто-то решит отделить от страны Тайвань.

Милена Костерева