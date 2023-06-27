Австралия не поставит Украине бронеавтомобили, так как считает их бесполезными в бою

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе заявил, что отказал в поставках Украине бронированных автомобилей Hawkei и БТР Bushmaster. По его словам, они не помогут украинским солдатам на поле боя. Он напомнил, что Киеву уже поставили 90 БТР Bushmaster.

По мнению господин Альбанезе, не стоит отправлять «оборудование, которое не обеспечит наилучший результат» на поле боя. «Что касается бронированных автомобилей Hawkei, то согласно рекомендациям Минобороны они не подходят и есть целый ряд причин, по которым они не окажут помощи Украине в войне»,— сказал премьер (цитата по ТАСС).

Министр обороны Австралии Ричард Марлз уточнил, что передача запрошенных Киевом бронированных автомобилей Hawkei «была сопряжена с определенными проблемами». Какими именно, он не сказал. По словам министра, в рамках последнего пакета военной помощи австралийские власти предусмотрели другое оборудование, «способное изменить ситуацию к лучшему».

С марта 2022 года Австралия отправила на Украину 90 БТР Bushmaster, шесть гаубиц M777, 28 бронемашин M113. Вчера, 26 июня, Энтони Альбанезе объявил о выделении Киеву нового пакета помощи на сумму 110 млн австралийских долларов ($73,5 млн). В рамках него для украинских военных закупят 70 единиц военной техники (28 бронированных машин M113, 14 машин спецназначения и 28 средних грузовиков MAN 40M) и 105-мм артиллерийские снаряды.

О ситуации на Украине — в материале «Ъ» «Они в этом не Копенгаген».

Лаура Кеффер