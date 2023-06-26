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Коммерсантъ FM
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Австралия выделит Украине еще $73,5 млн военной помощи

Правительство Австралии предоставит Украине новый пакет помощи на сумму 110 млн австралийских долларов ($73,5 млн), сообщил австралийский премьер-министр Энтони Альбанезе. Эти деньги направят на покупку боеприпасов и военного транспорта.

Согласно пресс-релизу на сайте господина Альбанезе, для украинских военных закупят 70 единиц военной техники (28 бронированных машин M113, 14 машин спецназначения и 28 средних грузовиков MAN 40M) и 105-мм артиллерийские снаряды. Еще 10 млн австралийских долларов ($6,7 млн) передадут ООН для гуманитарной помощи гражданам Украины.

«Этот пакет помощи демонстрирует, что Украина может рассчитывать на Австралию... Австралия неизменна в нашей решимости осуждать и противостоять действиям России и помочь Украине достичь победы»,— сказал Энтони Альбанезе.

С марта 2022 года Австралия отправила на Украину 90 БТР Bushmaster, 6 гаубиц M777, 28 бронемашин M113. В июле прошло года австралийские власти выделили Киеву пакет помощи на $74 млн, и часть этих средств предполагалось потратить на укрепление кибербезопасности Украины. Австралия также ввела санкции против российских чиновников, бизнесменов и компаний, под ограничения подпал в том числе президент Владимир Путин. Эти санкции несколько раз расширяли.

Лаура Кеффер

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