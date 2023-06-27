В Сочи все службы перевели в усиленный режим работы из-за прогнозов по грозе и граду

В Сочи 27 июня ожидаются сильные дожди, ливни с грозами и градом. В связи с этим по поручению мэра Алексея Копайгородского все службы переведены в усиленный режим работы, сообщает пресс-служба администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба мэрии Сочи Фото: пресс-служба мэрии Сочи

Метеорологи также предупредили о возможном резком подъеме уровней воды в реках с достижением неблагоприятных отметок, а также возрастающем риске схода селевых потоков. Ситуацию контролирует городской оперативный штаб.

«Сочинцам и гостям города рекомендовано воздержаться от отдыха у воды, а также предпринять все необходимые меры предосторожности»,— отметили в мэрии Сочи.

На территории всего Краснодарского края c 26 по 28 июня местами ожидается сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым ветром до 22 м/с. В трех районах также возможен подъем уровня воды. Объявлено штормовое предупреждение.

Татьяна Ручкина

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