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На Кубани до 28 июня объявили штормовое предупреждение из-за ливней

На Кубани до 28 июня включительно объявлено штормовое предупреждение в связи с прогнозируемыми ливнями, грозами и градом. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

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Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Проливные дожди могут сопровождаться шквалистым ветром с порывами до 20–22 метров в секунду. На реках ожидается подъем уровня воды, местами с превышением неблагоприятных отметок. В зоне риска водоемы черноморского побережья, Отрадненский, Мостовской, Лабинский, районы и реки бассейна Кубани.

«Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам»,— говорится в сообщении.

Жителям рекомендовано заранее составить перечень документов и необходимых вещей на случай эвакуации. Ранее в Краснодарском крае из-за дождей были подтоплены территории пяти районов: в Апшеронском, Мостовском, Лабинском, Кавказском и Красноармейском муниципалитетах.

Анастасия Донскова

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