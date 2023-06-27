Минтруд предложил индексировать пенсии в 2025 и 2026 годах в два этапа

В 2025 и 2026 годах индексация страховой пенсии для неработающих пенсионеров будет проводиться в два этапа — в феврале и апреле. О двойной индексации в 2025 году было известно ранее. Об аналогичной мере для 2026 года говорится в проекте Минтруда по параметрам индексации на три года, с которым ознакомилось РБК.

Как будут индексировать пенсии в 2024–2026 годах:

2024 год — 1 января — на 5,3% (до среднегодового показателя в 22 772 руб.);

2025 год — 1 февраля — на 4%, 1 апреля — на 3,8% (24 120 руб.);

2026 год — 1 февраля — на 4%, 1 апреля — на 2,8%.

В 2022 году Минтруд объяснял, что двойная индексация возможна с 2025 года после вступления в силу соответствующих поправок в закон о страховых пенсиях. Первая индексация проходит 1 февраля по прогнозируемому уровню инфляции, вторая — 1 апреля по уровню роста доходов Социального фонда.

В проекте Минтруда также речь идет об увеличения размера фиксированной выплаты к страховой пенсии. С 1 февраля 2024 года он будет установлен на уровне 7968,4 руб., 1 февраля 2024 года — 8287,14 руб., с 1 апреля — 8602,05 руб., с 1 февраля 2025 года — 8946,13 руб., с 1 апреля — 9196,62 руб.

Леонид Уварчев