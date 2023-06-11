Депутат Госдумы Нилов объяснил завершением переходного периода двойную индексацию пенсий в 2025 году

В законе о бюджете Социального фонда на 2023–2025 годы предусмотрено три индексации пенсионных выплат: 1 января 2024 года на 4,6%, 1 февраля 2025 года на 4% и 1 апреля 2025 года на 3,6%. Депутат Госдумы из фракции ЛДПР Ярослав Нилов пояснил, что двойная индексация в 2025 году связана с завершением переходного периода, когда выплаты неработающим пенсионерам увеличиваются не менее чем на 1 тыс. руб. в год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ярослав Нилов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Ярослав Нилов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«До 2025 года действует переходный период, когда страховые пенсии неработающим пенсионерам увеличиваются на определенный индекс, но не менее чем на тысячу рублей в год»,— сказал Ярослав Нилов в разговоре с «Российской газетой».

После завершения переходного периода пенсии будут индексировать по фактической инфляции за предыдущий год. Так как данные об инфляции поступают в начале года, первый раз пенсии проиндексируют в феврале 2025 года, второй — в апреле.

В июне 2022 года пенсии для неработающих пенсионеров проиндексировали на 10%, в январе 2023-го — еще на 4,8%. Средний размер пенсий в России для пенсионеров — 22 тыс. руб. В Счетной палате говорили, что к 2026 году пенсия будет в среднем на 30% меньше средних зарплат.

Олеся Павленко