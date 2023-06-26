Telegram в июле запустит Stories

Основатель Telegram Павел Дуров анонсировал запуск формата Stories в своем мессенджере. Пользователи сами смогут настраивать время исчезновения сообщений.

Формат Stories существует во многих соцсетях и мессенджерах, особой популярностью пользуется в Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Формат предполагает публикацию исчезающих через какое-то время коротких сообщений — в виде текста, изображений, фото или видео.

«Stories находится на последней стадии тестировании и станет доступен в начале июля. Это ознаменует новую эру для Telegram, в которой он станет еще более веселым и социальным, чем сейчас»,— написал господин Дуров в своем канале.

Основатель мессенджера отметил, что его команда изначально была против запуска этого формата, так как он уже есть везде. Однако половина запросов пользователей на запуск новых функций связаны именно со Stories. Господин Дуров обещает, что пользователи смогут настраивать, кому будут видны Stories, что интерфейс не будет перегружен и что срок исчезновения можно будет настроить. Также будут доступны инструменты редактирования фото и видео.

Леонид Уварчев