Путин в обращении из Кремля отметил мужество павших летчиков во время мятежа Пригожина

Президент России Владимир Путин во время обращения из Кремля сегодня вечером, 26 июня, отметил мужество павших летчиков, которые участвовали в подавлении мятежа ЧВК «Вагнер» 23–24 июня.

«Мужество, самопожертвование павших героев-летчиков уберегли Россию от трагических разрушительных последствий»,— сказал президент.

Ранее сегодня, 26 июня, член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев заявил в беседе с RTVI, что бойцы ЧВК «Вагнер» понесут ответственность за сбитую авиацию и гибель летчиков.

«Погибли наши военнослужащие, погибли от ударов конкретных лиц. Кто давал команду, кто пускал ракету? Поэтому, как бы там ни было, кто бы куда ни убежал и кто бы где ни находился, я считаю, что Следственный комитет разберется досконально с этим вопросом и примет решение»,— заявил господин Гурулев.

Ранее российские Telegram-каналы и СМИ сообщали, что во время мятежа ЧВК «Вагнер» бойцы компании сбили шесть вертолетов и самолет Ил-18, на котором находилось не менее восьми человек. 25 июня военкор «Первого канала» Ирина Куксенкова сообщила в своем Telegram-канале, что ПВО сил ЧВК «Вагнер» сбила под Воронежем самолет Ил-22, на борту которого было десять человек. Она добавила, что основатель ЧВК Евгений Пригожин согласился выплатить 50 млн руб. в качестве компенсации родным погибших, добавила госпожа Куксенкова. Официально Минобороны не подтверждало потери.

Подробности о мятеже ЧВК «Вагнер» — в материале «Ъ» «Разоруженный мятеж».