В результате перестрелки с ЧВК «Вагнер» в Воронежской области пострадали 19 домов

Глава Павловского района Воронежской области Максим Янцов сообщил о последствиях перестрелки, произошедшей 24 июня в районе села Елизаветовка во время прохождения колонны ЧВК «Вагнер». В селе повреждены 19 домовладений, при этом «угрозы для целостности» домов или надворных построек нет, сообщил чиновник на своей странице «Вконтакте».

Он пообещал, что жителям компенсируют ущерб и «обязательно помогут» в устранении повреждении.

«Для обследования территории, попавшей в зону обстрела, взаимодействуем со специалистами учреждения "Гражданская оборона, защита населения и пожарная безопасность Воронежской области"»,— добавил глава района.

Сергей Калашников

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