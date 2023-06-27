Спикер заходит слева

Спикер Верховного совета (парламента) Хакасии Владимир Штыгашев, недавно покинувший ряды «Единой России», стал одним из лидеров списка КПРФ на выборах депутатов нового созыва: он занял вторую строчку вслед за главой региона коммунистом Валентином Коноваловым, который одновременно баллотируется на второй губернаторский срок. Переход политика такого уровня из правящей партии в лагерь оппозиции беспрецедентен для российских регионов, говорят политологи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спикер Верховного совета Хакасии Владимир Штыгашев

Фото: Верховный Совет Республики Хакасия Спикер Верховного совета Хакасии Владимир Штыгашев

Фото: Верховный Совет Республики Хакасия

24 июня хакасский реском КПРФ на втором этапе партийной конференции утвердил список кандидатов на предстоящие в сентябре выборы депутатов. В его общереспубликанскую часть вошли глава региона Валентин Коновалов, спикер Верховного совета Владимир Штыгашев, председатель парламентского комитета по бюджету и налоговой политике Олег Иванов, а также адвокат Олег Земцов. «Таким образом, на осенних выборах в Хакасии объединенные силы коммунистов, патриотов и беспартийных будут представлять сегодняшние руководители исполнительной и законодательной властей республики»,— подвели итог в рескоме.

Одновременно господин Штыгашев выдвинут кандидатом от КПРФ в одномандатном округе №9, где от «Единой России» баллотируется директор ООО «Абазинский рудник» Виталий Михеев.

Напомним, по партспискам в Верховный совет Хакасии избираются 25 депутатов, еще столько же — по одномандатным округам. 83-летний Владимир Штыгашев руководит республиканским парламентом с момента его учреждения в 1992 году. Последние 15 лет он состоял в «Единой России» и на предыдущих парламентских выборах в 2018 году занимал вторую строчку партсписка единороссов. Однако, как уже сообщал “Ъ”, 15 июня этого года господин Штыгашев написал заявление о выходе из партии власти. В интервью республиканским СМИ спикер объяснил, что покинул ряды «Единой России», поскольку «всякие люди недостойные там находятся».

«Под руководством коммуниста Валентина Коновалова правительство Республики Хакасия обеспечило выполнение бюджета, за 2021–2022 годы удвоив бюджет. Такого примера в истории современной России за 30 лет не было»,— заявил теперь уже беспартийный спикер на конференции КПРФ, объясняя свое появление в партсписке коммунистов. Добавим, что Олег Иванов и Олег Земцов тоже являются беспартийными. Господин Иванов на выборах-2018 баллотировался в Верховный совет по одномандатному округу от Партии пенсионеров.

«Логика событий привела старейшину региональной политики к нам. Включение в первую тройку, то есть заведомый мандат,— это не подарок и не просто знак уважения. Симбиоз взаимовыгоден: очевидно, партия связывает с участием Штыгашева наращивание результатов по обеим кампаниям,— рассказал “Ъ” депутат Верховного совета от КПРФ Тайир Ачитаев.— Также крайне важно для жителей республики ощущение безопасности и стабильности на фоне больших потрясений для всего государства. Штыгашев выполняет и эту роль гаранта порядка просто своим личным авторитетом».

В региональном отделении «Единой России» не стали комментировать новый виток в политической карьере господина Штыгашева. Один из участников внутрипартийных праймериз по отбору кандидатов в Верховный совет уже после выхода спикера из партии сказал “Ъ”, что хотел бы видеть Владимира Штыгашева в качестве союзника лидера местных единороссов и кандидата на пост главы Хакасии Сергея Сокола. Депутат Михаил Молчанов, вошедший в первую тройку партсписка ЛДПР, ранее говорил “Ъ”, что, расставшись с «Единой Россией», Владимир Штыгашев не сможет получить пост спикера в новом созыве.

Президент Центра развития региональной политики Илья Гращенков считает смену Владимиром Штыгашевым партийных ориентиров «беспрецедентным событием», поскольку «ни разу за последние лет десять как минимум фигура уровня спикера не переходила из одной партии в другую, тем более из "Единой России" в КПРФ». «Конкретно в Хакасии это делает КПРФ партией власти и укрепляет позиции Коновалова. Выигрыш (возможный.— "Ъ") оппозиционного кандидата приведет к тому, что Хакасия останется последним регионом, где коммунисты удерживают власть не согласованным путем, как в Орловской или Ульяновской областях, а именно за счет широкой поддержки населения»,— отмечает политолог.

По мнению руководителя коммуникационного агентства Sibmedia Agency Василия Дамова, «в руках Штыгашева за 30 лет оказалась масса "ниточек" чисто административных». «В муниципалитетах есть масса лояльных ему людей, которые могут не очень заметно в ходе кампании начать помогать коммунистам и мешать единороссам»,— считает эксперт.

Как ранее сообщал “Ъ”, свои партсписки на выборах в Верховный совет Хакасии уже утвердили в «Единой России», ЛДПР и «Родине». Выдвижение кандидатов продлится до 9 июля.

Валерий Лавский, Новосибирск