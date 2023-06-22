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Коммерсантъ FM
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К выборам наперегонки

Коммунисты и единороссы Хакасии соревнуются в скорости выдвижения

Глава Хакасии коммунист Валентин Коновалов сдал в избирком республики подписи для прохождения муниципального фильтра на выборах руководителя региона. В этом он опередил депутата Госдумы Сергея Сокола, выдвинутого «Единой Россией» (ЕР). Зато единороссы раньше успели утвердить список кандидатов в верховный совет (ВС) Хакасии, депутаты которого будут избраны одновременно с главой республики в сентябре этого года. Соперником кого-то из кандидатов от ЕР в одномандатном округе может стать их бывший однопартиец, спикер ВС Владимир Штыгашев, сейчас выступающий с критикой регионального отделения «Единой России».

Глава Хакасии Валентин Коновалов

Глава Хакасии Валентин Коновалов

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Глава Хакасии Валентин Коновалов

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Глава Хакасии Валентин Коновалов, выдвинутый КПРФ на второй срок, 22 июня сдал в республиканский избирком документы для регистрации его в качестве кандидата. В том числе 129 подписей муниципальных депутатов и избранных глав (из них 26 подписей депутатов и глав «второго уровня») для прохождения муниципального фильтра. Они были собраны во всех 13 муниципальных образованиях Хакасии. Ранее секретарь рескома КПРФ по организационно-партийной работе, депутат ВС Людмила Кауфман говорила “Ъ”, что членов КПРФ в муниципальных парламентах не хватает для прохождения фильтра, но партия надеется на депутатов-самовыдвиженцев, избравшихся при поддержке коммунистов. Как сообщили в избиркоме, кандидатами в сенаторы Валентин Коновалов выбрал своего нынешнего представителя в Совете федерации Валерия Усатюка, адвоката Олега Земцова и своего советника Игоря Мамонтова, участвующего в СВО.

Пока о своем намерении участвовать в выборах главы Хакасии избирком уведомили четыре человека. Помимо господина Коновалова это секретарь регионального отделения «Единой России», депутат Госдумы РФ Сергей Сокол, депутат ВС от ЛДПР Михаил Молчанов, а также руководитель республиканской ячейки партии «Родина» Алексей Хабаров.

Хотя Валентин Коновалов собрал подписи первым, хакасские единороссы раньше КПРФ утвердили список своих кандидатов на выборы в ВС. Состоявшаяся 21 июня конференция реготделения ЕР своим решением включила в первую тройку (общереспубликанская часть списка) Сергея Сокола, главу Аскизского района республики Абрека Челтыгмашева и ректора Хакасского государственного университета Татьяну Краснову. Господин Челтыгмашев в 2019 году в четвертый раз выиграл выборы главы района с пятилетним сроком полномочий, набрав 48,2% голосов. Госпожа Краснова несколько лет проработала министром экономики Хакасии в команде экс-губернатора Виктора Зимина. ЕР обещает бороться за победу во всех одномандатных округах, кроме одного.

Господин Сокол отметил, что задача партии — «одержать убедительную победу на выборах», что должно изменить политическую ситуацию в республике, сложившуюся по итогам выборов 2018 года. Тогда коммунист Валентин Коновалов победил на выборах главы по итогам двух туров, а на выборах в ВС КПРФ обошла ЕР при голосовании по партспискам (25 депутатов избираются по партспискам, 25 — в одномандатных округах) — 31,01% против 25,46%. По оценке члена политсовета абаканского отделения ЕР Михаила Верхотурова, на этот раз единороссы могут рассчитывать на 45–60% при голосовании по партспискам, а результат в 55% даст, скорее всего, 13 мандатов. «По итогам выборов в одномандатных округах вполне реально, что ЕР получит плюсом еще около 20 мандатов. Если суммировать тергруппы и одномандатников, то получится, что фракция в ВС может увеличиться более чем на 50% и при этом серьезно обновится качественно»,— сказал он “Ъ”.

КПРФ, как сообщили в рескоме партии, утвердит свой список кандидатов на конференции 24 июня. Реготделение ЛДПР свой уже огласило. В первую тройку вошли лидер партии Леонид Слуцкий, а также депутаты ВС Михаил Молчанов и Ярослав Хаврон. Также известно, что список «Родины» на выборы в региональный парламент возглавит ее кандидат в губернаторы Алексей Хабаров.

Серьезным фактором в избирательной кампании может стать и участие в ней 83-летнего Владимира Штыгашева, который возглавляет ВС с начала 1990-х годов. Как сообщал “Ъ”, в середине июня он покинул ряды «Единой России». «В принципе предложения такие есть, чтобы я еще избрался депутатом, по крайней мере. Там видно будет. Я, наверное, пойду в одномандатном округе, по спискам ли. По крайней мере, в ближайшие три-пять дней это будет решено»,— заявил глава республиканского парламента 21 июня в эфире местного телеканала РТС. Господин Штыгашев подверг критике «Единую Россию» в Хакасии за то, что «всякие люди недостойные там находятся», и одновременно дал положительную оценку работе коммуниста Валентина Коновалова на посту главы региона.

В свою очередь, руководитель Хакасии на заседании правительства региона 20 июня отметил авторитет спикера и поблагодарил его за «бесценный политический жизненный опыт и дипломатические таланты». Господин Коновалов также выразил уверенность в том, что «Владимир Николаевич (Штыгашев.— “Ъ”) продолжит работать на благо республики».

Валерий Лавский, Новосибирск

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