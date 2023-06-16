Предвыборная департация

Владимир Штыгашев, бессменно возглавляющий Верховный совет (ВС) Хакасии с начала 1990-х годов, вышел из «Единой России». В партии его решение объяснили неспособностью 83-летнего «аксакала» вписаться в обновление партийных структур, начавшееся с приходом на пост лидера хакасских единороссов депутата Госдумы Сергея Сокола. Мнения политиков и экспертов относительно политического будущего господина Штыгашева разделились, но некоторые из них полагают, что ветеран поборется за место в новом созыве парламента в качестве кандидата от другой партии или самовыдвиженца.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель Верховного Совета Республики Хакасия Владимир Штыгашев

Фото: Александр Колбасов, Коммерсантъ Председатель Верховного Совета Республики Хакасия Владимир Штыгашев

Фото: Александр Колбасов, Коммерсантъ

Владимир Штыгашев направил заявление о выходе из «Единой России» (ЕР) на имя руководителя регионального отделения партии Сергея Сокола. Причину своего решения спикер не указал. Получить комментарий господина Штыгашева “Ъ” не удалось, его помощник не подтвердил и не опроверг факт подачи заявления.

«Владимир Николаевич, безусловно, аксакал хакасской политики, но он достаточно давно выступает в духе КПРФ. После перезагрузки в хакасское региональное отделение партии "Единая Россия" пришло много молодых и инициативных людей, за ними сложно угнаться. Для нас такое решение Владимира Штыгашева довольно ожидаемо после проведения предварительного голосования. Относимся к этому решению с уважением»,— прокомментировали решение председателя ВС в республиканском отделении ЕР. Напомним, что Сергей Сокол возглавил хакасских единороссов в декабре 2021 года.

Владимир Штыгашев бессменно возглавляет республиканский парламент с начала 1990-х годов. Независимый депутат ВС Евгений Челтыгмашев в беседе с “Ъ” назвал его «гарантом стабильной работы Верховного совета». В ЕР господин Штыгашев вступил в 2007 году. В 2018 году он избрался в новый состав ВС по партсписку ЕР. На сайте республиканского отделения партии Владимир Штыгашев указан как член президиума регионального политического совета.

10 сентября в Хакасии пройдут выборы ВС нового созыва. 25 депутатов будут избраны по партспискам и еще 25 — по одномандатным округам. Как ранее сообщал “Ъ”, Владимир Штыгашев и несколько руководителей фракции ЕР не стали принимать участие во внутрипартийных праймериз.

В апреле разногласия спикера с большей частью фракции ЕР перешли в публичную плоскость: господин Штыгашев обрушился с критикой на однопартийцев, проголосовавших за то, чтобы не принимать отчет главы Хакасии коммуниста Валентина Коновалова о работе его правительства в 2022 году.

«Шпана тут расшутилась. Еще никаких выборов нет, а начали уже выборную кампанию. Остановитесь, управа на всех найдется»,— заявил председатель ВС, пообещав обратиться к лидеру партии Дмитрию Медведеву.

Мнения политиков и экспертов о дальнейшей политической судьбе Владимира Штыгашева разделились. «Штыгашев — эпоха в хакасской политике. Но все эпохи рано или поздно уходят. Думаю, что с учетом солидного возраста он вряд ли останется в активной политике, хотя как очень опытный человек еще может быть востребован в качестве советника, который прекрасно знает все внутриэлитные расклады в республике»,— считает политолог Александр Чернявский.

В то же время депутат ВС от КПРФ Тайир Ачитаев не исключил, что политическая карьера ветерана еще не закончена. «Если такой матерый политик закрывает одну дверь, то ищем, где он откроет вторую, так как Штыгашев заявлял уже, что будет выбираться. Будет ли это самовыдвижение или партия, сказать сейчас совершенно точно не берусь. Сюрприз может быть уже через неделю»,— предположил коммунист.

Михаил Молчанов из фракции ЛДПР согласен с тем, что «Владимир Николаевич умеет удивлять». «Я знаю, что есть ряд партий, которые бы хотели его видеть в числе лидеров своего списка. Такой вариант не исключен. Но однозначно, что должность спикера, которая, как я считаю, для него является минимальной, он уже не получит. Поэтому не знаю, есть ли для него смысл становиться кандидатом в депутаты»,— отметил депутат.

Пока в Хакасии ни одна из партий не утвердила список своих кандидатов на выборы в ВС. Заявление же в качестве самовыдвиженца подал только один претендент.

Валерий Лавский, Новосибирск