OBI затеял стройку

На месте сгоревшего рынка «Синдика» в подмосковном Мякинино появится первый за последнее время гипермаркет немецкой DIY-сети OBI. Площадка принадлежит структурам сенатора Арсена Канокова, которые, как считается, сейчас контролируют российский бизнес ритейлера. Новый объект может заменить бывший гипермаркет OBI в Химках, также уничтоженный пожаром. Участников рынка удивили планы построить с нуля торговую недвижимость: сейчас DIY-сети с учетом роста онлайн-продаж, напротив, минимизируют открытие новых офлайн-точек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Холдинг «Синдика» планирует построить к 2025 году гипермаркет OBI примерно на 30 тыс. кв. м в Мякинино, на 65-м км МКАД, объем инвестиций составит 3,5 млрд руб., рассказали “Ъ” в компании. Гипермаркет появится на месте сгоревшего в 2017 году строительного рынка, принадлежавшего холдингу. Рядом с будущим объектом строится жилой комплекс «Квартал Строгино» — это совместный проект «Синдики» и ГК «Самолет». В OBI не ответили на запрос “Ъ”.

Немецкая OBI GmbH работает в России с 2003 года. Весной 2022 года из-за военных действий на Украине сеть приостановила работу 27 своих гипермаркетов в РФ, а затем вышла из местного бизнеса. В августе 2022 года владельцем структур OBI стало ООО «ГИСК МАХ». После этого собственники российского бизнеса OBI сменились трижды, и с апреля 2023 года им стало АО «Аллонж», следует из данных ЕГРЮЛ. Бенефициары этой компании неизвестны, но ее гендиректором указана Марьяна Гилясова, возглавляющая также «ТК Синдика-О» — структуру холдинга «Синдика» сенатора Арсена Канокова.

Новый гипермаркет OBI может заменить сгоревший в декабре 2022 года объект ритейлера в Химках. В отчетности сети указывается, что работа этого магазина прекращена. Там же говорится, что в феврале этого года сеть закрыла гипермаркет в Сургуте. Сейчас в 13 городах РФ, как указано на сайте OBI, под этим брендом работает 25 магазинов. По данным Infoline, в 2022 году выручка OBI сократилась на 36,5% год к году, до 26,5 млрд руб., и занимает восьмое место среди DIY- ритейлеров.

Новый гипермаркет станет первым объектом, построенным после смены владельцев российского подразделения, а также крупнейшим гипермаркетом сети в России. Сейчас на сайте компании самым крупным магазином ритейлера указан объект в Омске — его площадь составляет 15 тыс. кв. м.

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров отмечает, что OBI в России начал трансформацию бизнеса. По его словам, с приходом на должность исполнительного директора сети Максима Суравегина, руководившего ранее в OBI направлением «Сад», компания усилила компетенции в категориях товаров для дома и сада, что позволило укрепить конкуренцию с «Леруа Мерлен», считающейся лидером в этом сегменте. Для расширения ассортимента товаров для дома OBI начал, например, работать с некоторыми бывшими поставщиками мебели IKEA в России.

В то же время, по словам господина Бурмистрова, с учетом роста онлайн-продаж на рынке DIY эффективнее было бы строительство компактного гипермаркета площадью не более 5–6 тыс. кв. м. В DIY-сегменте сейчас редко встречается строительство новых крупных магазинов, соглашается независимый эксперт Ирина Болотова. Зачастую игроки рынка оптимизируют и улучшают действующие торговые точки, особенно в части интерьерных концепций и дополнительных сервисов, говорит она. По словам эксперта, конкуренция на этом рынке остается высокой, особенно на фоне сдержанной покупательской способности.

В целом спрос на рынке строительных материалов и товаров для дома активизировался с апреля 2023 года за счет оживления индивидуального жилищного строительства, утверждает Михаил Бурмистров. Он прогнозирует в случае продолжения этой тенденции рост оборота DIY-рынка по итогам текущего года. По оценке Infoline, по итогам 2022 года этот сегмент сократился на 6,2%, до 2,5 трлн руб.

Алина Савицкая