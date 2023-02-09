Структура собственников OBI потребовала ремонта

Вокруг продажи сети OBI в России развернулись судебные разбирательства. Московский бизнесмен Андрей Баранов пытается аннулировать сделки по переходу прав собственности, а также получить 40% в структуре, к которой отошли магазины OBI в августе 2022 года. Юристы видят шансы на пересмотр сделок, а эксперты отмечают риски негативного влияния на бизнес сети из-за неопределенности с собственниками.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Предприниматель Андрей Баранов подал в Арбитражный суд Москвы заявление о признании недействительными сделок по отчуждению долей в компаниях, связанных с сетью OBI в России. Информация есть в картотеке дел. Ответчиками заявлены бывшие и нынешние собственники структур сети ООО «ГИСК МАХ», МОО «По противодействию коррупции», ООО «Лесоперерабатывающий комбинат Бокситогорский», ООО «Модуль-2» и Валид Корчагин. Суд оставил иск без движения 6 февраля для уточнения ряда обстоятельств.

Немецкая OBI GmbH работала в России с 2003 года, управляла 27 гипермаркетами. После начала военных действий на Украине компания приостановила работу в РФ, а затем вышла из местного бизнеса. В августе 2022 года владельцем структур OBI стало ООО «ГИСК МАХ», где 60% владеет Йозеф Лиокумович, а 40% Илья Колобков. Но уже в октябре собственниками структур OBI стали МОО «По противодействию коррупции» и «Бокситогорский», а в декабре — «Модуль-2» и Валид Корчагин. Последних газета «Ведомости» связывала с холдингом «Синдика» сенатора Арсена Канокова.

Как следует из картотеки дел, Андрей Баранов претендует на 40% в первом из российских собственников бизнеса OBI — ГИСК МАХ. В декабре 2022 года Арбитражный суд Москвы удовлетворил его заявление и обязал Илью Колобкова заключить с господином Барановым договор купли-продажи 40% в ГИСК МАХ. Как сказано в материалах суда, сделка должна была состояться в течение трех дней после получения согласия Федеральной антимонопольной службы на приобретение структур OBI в РФ, но господин Колобков от этого уклонился. В конце января Илья Колобков и ГИСК МАХ подали апелляционную жалобу на решение, ее рассмотрение назначено на март. В российском OBI не ответили “Ъ”. В «Синдике» отказались от комментариев. Связаться с Андреем Барановым и ГИСК МАХ не удалось.

О бизнесе Андрея Баранова известно немного. По данным СПАРК, ему принадлежат доли в торговой компании «Нова Трейд» и ООО «Турбоденте», основная деятельность которой — стоматологическая практика. Также господин Баранов участвовал в капитале ряда структур, связанных с разработкой программного обеспечения. А его партнером в части проектов был владелец дистрибутора оборудования и программ для автоматизации «Прософт» Сергей Сорокин. В «Прософт» комментарий также не предоставили.

Советник Orchards Азат Ахметов отмечает, что хронология сделок с OBI «подозрительна и вызывает много вопросов». Из судебных актов следует, что ГИСК МАХ уступило доли в предприятиях OBI сразу после предъявления Андреем Барановым иска с требованием заключить договор на 40% долей, указывает юрист. По его словам, в нормальной ситуации компания не станет продавать свой основной актив, если между участниками идет спор о распределении долей.

Партнер практики АБ «А-ПРО» Екатерина Макеева отмечает, что если Андрей Баранов восстановит права собственности в ГИСК МАХ, то его доля в компании будет миноритарной. Тогда, по ее словам, суду предстоит определить, мог ли господин Баранов, будучи совладельцем ГИСК МАХ, повлиять на решение о продаже структур OBI. Исход дела по оспариванию сделок с OBI будет также зависеть от условий предварительного договора между господами Барановым и Колобковым, а именно, были ли в документе урегулированы вопросы об отчуждении долей дочерних обществ, уточняет партнер, руководитель практики разрешения споров Stonebridge Legal Алексей Ядыкин.

Как отмечает гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров, неопределенность с собственниками бизнеса может оказать негативное влияние на операционную деятельность компании. По его словам, поставщикам важно знать, кто владеет и управляет сетью. Ключевой вопрос, отмечает эксперт, в способности OBI обеспечить бесперебойные платежи контрагентам за товары, чтобы не допустить пустующих полок в магазинах.

Алина Савицкая