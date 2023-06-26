Выходные из валют

Напряжение, в котором находился российский валютный рынок в выходные, с началом недели заметно ослабло. Биржевой курс доллара, поднимавшийся во время утренней сессии до пятнадцатимесячного максимума в 87,23 руб./$, завершил немногим выше закрытия пятницы. Развороту курса способствовали экспортеры, которые в преддверии уплаты основных налогов начали активно продавать валюту, компенсировав высокий спрос на нее со стороны банков и спекулянтов из числа физических лиц.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Внутриполитическое потрясение, произошедшее в минувшие выходные, оказало сильное, но скоротечное влияние на российский валютный рынок. Его последствия еще отразились на утренней сессии Московской биржи. Курс доллара при открытии торгов взлетел до максимума с 29 марта 2022 года — 87,23 руб./$, превысив на 2,5 руб. значения закрытия пятницы. Курс евро тогда же поднимался до 95,28 руб.€ (почти на 3 руб. выше закрытия минувшей недели). Курс китайской валюты второй раз за последние 12 месяцев превысил уровень 12 руб./CNY. При этом объем торгов долларом в утренние часы превысил 25 млрд руб., а юанем — 30 млрд руб., что является максимальным значением как минимум за два последних месяца.

Однако к началу основной торговой сессии большая часть роста была отыграна. По итогам дня курс доллара остановился на отметке 85,09 руб./$, всего лишь на 29 коп. выше значения закрытия в пятницу. Курс евро завершил день на отметке 92,81 руб./€, прибавив 47 коп. Курс юаня закрылся на отметке 11,73 руб./CNY, подорожав лишь на 2 коп. При этом суммарный объем торгов долларом с поставкой «завтра» превысил по итогам дня 104 млрд руб., показав третий результат в этом месяце. Объем торгов юанем достиг 148 млрд руб., максимума с 10 мая.

По мнению ведущего аналитика «Открытие Инвестиции» Андрея Кочеткова, скоротечность реакции была связана с тем, что внутренний конфликт был разрешен быстро и без долгосрочных последствий.

«С учетом практически полного отсутствия нерезидентов на российском рынке и высокой адаптивности российских инвесторов мы видим быстрое успокоение на рынках после панических настроений в выходные»,— отмечает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

Высокие объемы торгов в утреннюю сессию могли быть связаны с повышенным спросом на валюту не только со стороны физических лиц, но и со стороны банков. В выходные из-за резкого роста политических рисков население активно приобретало валюту, продавцами которой выступали кредитные организации.

«Рост спроса на валюту в выходные потребовал от банков наращивания валютной позиции с начала торгов в понедельник, что необходимо для сбалансированной чистой позиции в валюте»,— говорит начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев.

О высоком спросе на валюту со стороны банков, по его мнению, также говорит и увеличение объемов торгов лишь в секции с расчетами «завтра».

При этом поддержку российской валюте могли оказать экспортеры, которым на этой неделе предстоят крупные платежи в бюджет. До 28 июня компаниям предстоит выплатить НДПИ, НДС и другие налоги, которые, по оценке Владимира Евстифеева, составляют 2,4 трлн руб. Обычно экспортеры продают валюту во время основной сессии, когда ликвидность на рынке выше, но на этой неделе могли сделать исключения и начать с самого утра, отмечают участники рынка. По мнению Михаила Васильева, на фоне скачка курса в начале дня они могли решить воспользоваться этим и продать валюту по выгодному курсу.

В ближайшие дни на фоне повышенного предложения валюты со стороны экспортеров рубль может укрепить позиции. Однако уже на следующей неделе, как считает Андрей Кочетков, национальная валюта снова начнет ослабевать из-за ухудшения торгового баланса. «Давление на рубль продолжат оказывать спрос на валюту в качестве страховки от геополитических рисков, а также продолжающаяся продажа иностранными компаниями активов в России»,— указывает господин Васильев. К тому же в летние месяцы сезонно растет спрос на валюту со стороны населения для зарубежных отпусков. В сложившихся условиях, как считает главный аналитик ПСБ Егор Жильников, фундаментально обоснованная стоимость доллара находится в диапазоне 84,5–85,5 руб./$.

Виталий Гайдаев