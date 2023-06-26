«Челси» ставит на неизвестность

Перестраивающийся после пережитой в прошлом сезоне катастрофы «Челси» совершил очень неожиданную сделку. Он приобрел у испанского «Вильярреала» сенегальского форварда Николаса Джексона, который еще совсем недавно не интересовал никого из грандов, а котировки поднял лишь благодаря удивительно результативной игре в минувшие два месяца.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Николас Джексон забил гол в матче «Вильяреала» против венской «Аустрии» (октябрь 2022 года)

Фото: Lisa Leutner / Reuters Николас Джексон забил гол в матче «Вильяреала» против венской «Аустрии» (октябрь 2022 года)

Фото: Lisa Leutner / Reuters

О том, что Николас Джексон переходит из «Вильярреала» в «Челси», сообщили The Guardian, BBC, The Athletic и другие медиаресурсы. Контракт с ним должен быть подписан в ближайшие дни. Сумму трансфера различные источники оценивают в диапазоне от €35 млн до €37 млн.

Он является частью масштабной перестройки, устроенной менеджментом и новым тренером лондонцев Маурисио Почеттино после пережитой в прошлом сезоне катастрофы, первом для «Челси» после смены владельца — продавшего команду Романа Абрамовича на консорциум предпринимателей во главе с американцем Тоддом Бёли. Новые хозяева инвестировали в клуб колоссальные средства, потратив на кадровые усиления в рамках двух трансферных окон рекордную сумму — около £550 млн. Однако вместо взлета случился громкий провал на всех фронтах, в первую очередь в национальном первенстве: «Челси» финишировал в нем на 12-й позиции.

Происходящее в клубе сейчас очень похоже на глобальную чистку. «Челси» уже избавился от целой группы считавшихся ведущими игроков.

Нголо Канте и Калиду Кулибали отправились в Саудовскую Аравию, вот-вот будут закрыты сделки по продаже в «Арсенал» и «Манчестер Сити» Кая Хаверца и Матео Ковачича. А в списке тех, с кем, по мнению британских изданий, «Челси» распрощается вслед за ними,— Хаким Зиеш, Эдуар Менди, Мейсон Маунт.

Приобретений пока гораздо меньше. Строго говоря, Николас Джексон будет всего вторым после Кристофера Нкунку из «Лейпцига». В обоих случаях речь идет о форвардах, что совершенно неслучайно. Именно атака была самым слабым звеном «Челси» в минувшем сезоне. Но два нападающих имеют совершенно разный бэкграунд.

Покупка Кристофера Нкунку, лучшего бомбардира чемпионата Германии, часто играющего за сборную Франции, который обошелся «Челси» примерно в €60 млн, выглядела ходом вполне обычным: топовый клуб выбрал топового без всяких оговорок футболиста.

Кейс с Николасом Джексоном совсем иного рода. На самом деле сделка с ним — большая неожиданность.

22-летний Джексон очутился в Европе лишь в 2020 году. Причем сначала «Вильярреал» отправил сенегальца набираться опыта во второй по статусу дивизион — в команду «Мирандес», а потом еще долго держал в фарм-клубе.

На самом деле прошедший сезон был для Николаса Джексона первым полностью проведенным на элитном уровне. Более того, на протяжении большей его части форвард, который за сборную Сенегала сыграл всего три матча, держался очень скромно. Зимой, правда, он заинтересовал боровшийся за выживание в английском высшем дивизионе «Борнмут», однако трансфер сорвался, после того как на медобследовании у футболиста обнаружили травму.

Но дальше произошло нечто удивительное. В общей сложности в активе Николаса Джексона в испанском чемпионате 12 голов — это не выдающийся показатель: игрок занял место в хвосте бомбардирской десятки. Но штука в том, что десять из этих мячей Джексон забил в последние два месяца первенства, в 11 матчах. Как выяснилось, взрыв повысил спрос на него настолько, что форвардом заинтересовался даже настоящий футбольный гигант, пусть и гигант кризисный.

Алексей Доспехов