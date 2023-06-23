«Челси» повысил продавательную способность

«Челси», потерпевший в предыдущем сезоне, несмотря на колоссальные инвестиции в игроков от новых владельцев, катастрофу на всех фронтах, инициировал очередную кадровую перестройку. Он уже расстался с тремя ведущими игроками, включая лучшего бомбардира клуба в прошлом чемпионате Кая Хаверца.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кай Хаверц (№29) принес «Челси» серьезные убытки: в 2020 году клуб заплатил «Байеру» за немецкого форварда €80 млн, а через три года продал его «Арсеналу» за €65 млн

Фото: Chris Lee / Chelsea FC / Getty Images Кай Хаверц (№29) принес «Челси» серьезные убытки: в 2020 году клуб заплатил «Байеру» за немецкого форварда €80 млн, а через три года продал его «Арсеналу» за €65 млн

Фото: Chris Lee / Chelsea FC / Getty Images

Все ведущие британские медиаресурсы сообщили о том, что в ближайшее время будет официально объявлено о довольно заметной сделке между двумя лондонскими клубами-грандами. В «Арсенал» из «Челси» переходит известный немецкий игрок Кай Хаверц. BBC оценивает стоимость его трансфера в команду, которая заняла в чемпионате второе вслед за «Манчестер Сити» место и рассчитывает в преддверии старта в Лиге чемпионов укрепиться, в £65 млн, включая различные бонусы.

На самом деле этот переход правильнее рассматривать не как отдельное событие, а как продолжение уже наметившегося тренда. Он связан с очередной кадровой перестройкой в «Челси», на сей раз — по мотивам кошмара, пережитого им в завершившемся сезоне.

Он был для лондонцев первым после смены владельца — продавшего команду Романа Абрамовича на консорциум предпринимателей во главе с американцем Тоддом Бёли. Новые хозяева инвестировали в клуб колоссальные средства, потратив на кадровые усиления в рамках двух трансферных окон рекордную сумму — около £550 млн. Однако вместо взлета «Челси» потерпел катастрофу на всех фронтах, превратившись в бесспорного неудачника номер один среди всех континентальных гигантов. Он достаточно рано вылетел из Кубка Англии и Кубка Английской лиги, в четвертьфинале Лиги чемпионов проиграл «Реалу», а в национальном первенстве умудрился занять 12-е место.

Неудачи выливались в том числе в постоянные смены тренеров: по ходу сезона «Челси» успели поруководить аж четыре наставника. А после его финиша лондонцы назначили на ключевой пост знаменитого аргентинского специалиста Маурисио Почеттино, от которого ждали в том числе немедленных мер по корректировке дорогой, звучной, пестрой, но, как выяснилось, крайне неэффективной клубной заявки.

Собственно, еще до новости, касающейся Кая Хаверца, эти корректировки стартовали. «Челси» отпустил в саудовский «Аль-Иттихад» своего основного опорника-ветерана Н`Голо Канте, а также отдал за £30 млн «Манчестер Сити» другого хавбека — Матео Ковачича. Продажа Кая Хаверца в этом смысле — шаг совсем логичный.

Немец перешел в «Челси» из «Байера» в 2020 году за €80 млн. В тот момент это была рекордная по стоимости для клуба покупка. Хаверц считался одним из самых перспективных молодых футболистов мира, однако отрезок карьеры, проведенный им в «Челси», точно не повысил его котировки. У игрока случались яркие матчи — именно он забил единственный гол в ворота «Манчестер Сити», принесший лондонцам победу в финале Лиги чемпионов в 2021 году. Но в целом Хаверц был не слишком продуктивен. Скажем, в предыдущем чемпионате Англии он стал лучшим бомбардиром команды, но грандиозных подвигов для этого ему совершать не пришлось: хватило всего семи голов. Правда, вина в этом, видимо, не столько самого Кая Хаверца, сколько системы, в которой он оказался. Немца, с юности выполнявшего функции скорее подыгрывающего, действующего из глубины форварда или даже атакующего полузащитника, в «Челси» чаще всего отправляли на острие атаки.

При этом как раз нападение выглядело едва ли не самой проблемной линией клуба. По итогам чемпионата в его активе оказалось всего 38 голов. Намного больше забили не только команды, расположившиеся в верхней части таблицы, но даже вылетевшие из премьер-лиги «Лестер» и «Лидс».

Возможную альтернативу Каю Хаверцу «Челси» уже нашел. Несколько дней назад он приобрел у «Лейпцига» за сумму, которая, по данным большинства источников, составляет около €60 млн, не считая бонусов, француза Кристофера Нкунку. По набору качеств, функционалу Нкунку похож на Хаверца, но он все-таки гораздо больше привык к роли игрока, завершающего атаки. И сезон минувший эту его особенность подтвердил идеально. Нкунку, отправив в нем в ворота соперников 16 мячей, разделил звание сильнейшего бомбардира немецкого первенства с Никласом Фюллькругом из «Вердера».

Впрочем, ни BBC, ни The Guardian не сомневаются, что уже состоявшимися сделками «расчистка» заявки в «Челси» не ограничится. По их прогнозам, летом ищущие выход из кризиса лондонцы совершат еще ряд продаж и покупок.

Алексей Доспехов