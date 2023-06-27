Сетям не грозит безботица

По данным площадок и сервисов, торгующих аккаунтами в российских и зарубежных соцсетях, спрос на приобретение активных страниц в 2023 году вырос в три-четыре раза, а число предложений — почти вдвое. Торговые площадки считают, что тренд связан с ростом интереса россиян к анонимности в интернете, но эксперты рекламного рынка и популярных пабликов в соцсетях говорят, что аккаунты зачастую используют для политических провокаций и рассылки спам-сообщений. Модераторы соцсетей утверждают, что блокируют такие аккаунты. Но их число остается высоким.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Как рассказали “Ъ” в сервисе Buy-accs, спрос на аккаунты в соцсетях в январе—июне увеличился в три-четыре раза по сравнению с тем же периодом прошлого года: «В основном это касается "ВКонтакте" и заблокированных Twitter, Instagram и Facebook (деятельность головной компании последних двух сервисов Meta по их ведению в России признана экстремистской и запрещена.— “Ъ”)». Также, уточнили в Buy-accs, в этом году стали популярны многие зарубежные аккаунты VPN-сервисов, «еще не заблокированных в России». Абсолютные цифры в сервисе не раскрывают.

По данным магазина 4Cheat, количество предложений о продаже Telegram-аккаунтов при этом удвоилось, а предложений приобрести активную страницу «ВКонтакте» выросло в полтора раза. Годовой оборот всего рынка (с июня 2022 по июнь 2023 года) в 4Cheat оценили на уровне 10 млрд руб.

Представитель Buy-accs считает, что на увеличение спроса на приобретение аккаунтов повлиял рост интереса россиян к анонимности в интернете: «Чаще всего люди сидят в соцсетях с анонимных аккаунтов, оставляя свои заблокированные или потерянные страницы». Многие используют приобретенные аккаунты для регистрации на форумах или других сайтах, добавляет он.

Согласно данным сервиса, стоимость аккаунта в соцсети «ВКонтакте» составляет от 18 руб. до 249,3 тыс. руб., а в Telegram — от 18 коп. до 390 тыс. руб. По словам собеседника “Ъ” на одной из профильных площадок, стоимость страницы «зависит от ее характеристики, степени обработки, на цену также влияет и общая инфляция в совокупности со сложностью процесса создания аккаунтов». «Например, аккаунт в "ВКонтакте" раньше стоил 50 коп., а сейчас тот же самый аккаунт обойдется в 25 руб.»,— уточняет источник “Ъ”.

Аккаунты могут покупать в целях политических провокаций или рассылки спам-сообщений с продвижением сомнительных услуг, отмечает операционный директор рекламного агентства «Пикчер» (среди клиентов названы VK, «Яндекс», «Тинькофф», Ozon, ОАО РЖД и др.) Павел Астахов. По его словам, такая проблема наблюдается у всех проектов, которые ведет агентство в соцсетях: «Количество ботов в комментариях увеличилось к концу 2022 года, пик пришелся на январь 2023 года». Господин Астахов утверждает, что раньше на проекты агентства приходили одно-два спам-сообщения в неделю, а сейчас ежедневно появляется 10–20 спам-комментариев: «В основном это финансовые пирамиды или курсы по саморазвитию».

Проблему подтверждает автор Telegram-канала про алкогольный рынок «Пьяный мастер» Денис Пузырев: «С марта-апреля 2022 года мы столкнулись с огромным количеством спам-атак ботов, которые делятся на рекламу маркетплейсов и ссылки на каналы с военной тематикой». По его словам, сотрудники поддержки канала чистят около 120 спам-сообщений в день, но «это мало помогает».

С регулярными публикациями ботов столкнулись и операторы связи. В «Вымпелкоме» рассказали, что чаще всего такие аккаунты задействованы в публикации провокационных сообщений, рекламы услуги или сомнительного заработка, а также ради участия в конкурсах, проводимых оператором на официальной странице «ВКонтакте». В «МегаФоне» подтвердили, что сталкиваются со спамом в соцсетях.

Соцсети могут намеренно не блокировать аккаунты или группы, которые приносят деньги, полагает собеседник “Ъ” на российском IT-рынке. По его словам, на многочисленные жалобы о спам-сообщениях и группах с сомнительным содержанием модераторы «ВКонтакте» зачастую предлагают обратиться в Роскомнадзор, хотя сами обладают всеми правами, чтобы заблокировать страницу. В самой соцсети, впрочем, заверили, что в аудиторной статистике «ВКонтакте» «такие аккаунты никогда не учитывались и не учитываются, так как считаются неактивными пользователями», а служба модерации «всегда оперативно их блокирует».

Вадим Красников